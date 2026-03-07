Costel Gâlcă a anunțat ce se întâmplă cu Kader Keita, înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente!”

ADVERTISEMENT

Derby-ul finalului de sezon regular din Superliga României se va juca în Giulești. Rapid primește vizita liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă, antrenorul bucureștenilor, a prefațat duelul cu formația din Bănie. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre situația lui Kader Keita, mijlocașul care săptămâna aceasta a produs un accident rutier și s-a ales cu control judiciar.

Duel de foc în finalul sezonului regular. Rapid dă piept cu Universitatea Craiova

Rapid și Universitatea Craiova, două dintre cele mai bine clasate echipe din Superliga României, își vor măsura duminică seara forțele în ultima etapă din sezonul regular. Partida de pe Giulești se anunță una de foc. Bucureștenii nu au voie să piardă, întrucât ar rămâne mult în spatele oltenilor înainte de startul play-off-ului.

Giuleștenii au și câteva probleme de lot. Kad Fotbalistul a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul faptei. Poliția a deschis o anchetă, iar instanța a decis să îl plaseze pe fotbalist sub control judiciar.

Kader Keita, out din lot pentru Rapid – U. Craiova. Costel Gâlcă a făcut anunțul

Costel Gâlcă a declarat că mijlocașul nu va face parte din lot pentru meciul cu Universitatea Craiova. Antrenorul celor de la Rapid a dat de înțeles că așteaptă finalizarea anchetei pentru a se lua o decizie în privința jucătorului, care în momentul de față

„Keita a venit la antrenamente, dar nu va face parte din lot pentru acest meci. Este o situație complicată. Gândurile noastre se îndreaptă către persoana afectată. Este o anchetă în desfășurare. Nici el nu este bine. Până se vor rezolva lucrurile, noi suntem concentrați pe meci. Ne gândim la persoana afectată și la familia ei. Noi trebuie să ne concentrăm pe fotbal”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Gâlcă nu se teme de Universitatea Craiova. Cum poate câștiga Rapid derby-ul

În plus, antrenorul celor de la Rapid a spus câteva cuvinte și despre meciul de duminică seara cu Universitatea Craiova. Costel Gâlcă se așteaptă la o partidă complicată, având în vedere că în Giulești vine liderul Superligii României, însă are mare încredere în jucătorii pe care îi are la dispoziție.

„Ne așteaptă un meci important cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe parcursul sezonului regular. Au un lot bun, valoros și echilibrat. Cred că motivația noastră este să luăm cele 3 puncte în fața propriilor suporteri. Vrem să facem un joc bun. Craiova a demonstrat că este o echipă bună, dar nu este de neînvins. Cu siguranță vom avea, să spun așa, o dispoziție tactică prin care să îi surprindem. Este o echipă compactă și echilibrată defensiv.

Primul meu gând este meciul cu Craiova. O să fie meciuri echilibrate în play-off. Calitățile individuale ale jucătorilor vor decide multe partide. Noi trebuie să demonstrăm. Am mai spus și o mai spun: pentru noi este important să ne atingem obiectivul și apoi să ne gândim la titlu. Toate echipele din play-off sunt echipe mature, echipe bune.

Tobias a revenit. O să fie cu noi, dar nu va intra de la început. Kramer este suspendat. Sălceanu are și el probleme. Cei care sunt în lot sunt pregătiți să dea totul pentru a câștiga acest meci. Este important pentru noi că suporterii vin să ne susțină și o fac la fiecare meci. Suntem acolo sus și este bine pentru echipă. Este un plus pentru noi”, a mai spus Costel Gâlcă.