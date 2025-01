Costel Gâlcă a anunțat noi transferuri la echipă după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1!

Universitatea Craiova și Dinamo și-au împărțit punctele în meciul vedetă din etapa 22 a SuperLigii României. Deși , starul din Bănie nu a reușit să păstreze toate punctele acasă după ce Roșca le-a refuzat în mai multe rânduri victoria oltenilor. Costel Gâlcă a fost dezamăgit de ratările pe care echipa sa le-a avut și așteaptă întăriri la Craiova.

Costel Gâlcă, așteaptă întăriri la echipă după CSU Craiova – Dinamo București 1-1

Chiar dacă Universitatea Craiova a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon, oltenii nu au reușit să obțină decât o remiză din confruntarea cu „câinii roșii”.

Deși ocaziile mari au aparținut elevilor lui Costel Gâlcă, cele două echipe și-au împărțit punctele și au devenint vecine de clasament, Dinamo pe 3, iar Craiova pe 4, cu un punct mai puțin.

Alex Mitriță a reușit să deschidă scorul în derby dintr-un penalty obținut chiar de el, după ce a fost faultat de Boateng în careu. În minutul 48, același Boateng și-a reparat greșeala prin golul egalziator, iar portarul celor de la Dinamo s-a asigurat ca scorul să rămână același până la final.

La finalul partidei, Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, însă a fost dezamăgit de numărul mare de ratări. Antrenorul oltenilor a vorbit și despre posibilitatea de a aduce unul sau doi atacanți la echipă.

Costel Gâlcă: „Sperăm ca săptămâna viitoare să vină cel puțin un atacant”

„E frustrant să ai 4-5 ocazii clare și să nu câștigi acest meci. Din câte îmi aduc eu aminte ei au avut cornerul și încă o fază în prima repriză, nimic mai mult. În unele moment au dominat, dar ne-am revenit și am avut ocaziile mai clare. E păcat, îmi doream să înscriem cât mai mult. Echipa a arătat bine în meciurile de pregătire, dar n-a fost să fie, am dat de un portar în zile mari, Roșca, care a apărat incredibil.

Lukic a făcut o primă parte bună, mie mi-a plăcut. A ținut de minge și a făcut un efort extraordinar. Pentru noi e mai greu să luăm ce ne dorim tot timpul. Avem discuții cu unii atacanți, sperăm ca săptămâna viitoare să vină cel puțin unul.

Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul, astăzi au fost momente când nu am controlat jocul și nu îmi doresc asta. Sunt mulțumit, având în vedere și adversarul pe care l-am întâlnit, mi-a plăcut tot ce am văzut în teren, mai puțin că nu am putut să marcăm.

Sper ca ocaziile să se întoarcă, să fie un echilibru în fotbal. Am avut ocazii mari și azi și în alte meciuri și sper ca la următoarele meciuri să reușim să marcăm cu ușurință”, a declarat Costel Gâlcă pentru

Craiova, în luptă pentru Cupa României

Pe lângă play-off, unul dintre obiectivele din acest sezon ale Universității Craiova este câștigarea Cupei României, care oferă un loc în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Oltenii s-au calificat în sferturile competiției la limită, după ce au învins FCSB în ultima etapă din grupele competiției.

Chiar dacă nimeni nu mai dădea nicio șansă echipei din Bănie în Cupă după înfrângerea din primul meci împotriva Metalului Buzău, craiovenii au revenit, obținând două victorii la rând care au calificat-o mai departe de pe locul al doilea, câștigătoarea surpriză a grupei fiind chiar Metalul Buzău.

Echipa patronată de Mihai Rotaru va întâlni CFR în sferturile Cupei României, iar, dacă se vor califica în semifinale, vor da piept cu învingătoarea dintre CSM Reșița și Farul Constanța, în timp ce, pe cealaltă parte a tabloului favorită la calificarea în finală este Rapid București.