Costel Gâlcă a anunțat o absență importantă înainte de Rapid – Hermannstadt! Ce a declarat despre situația de la FCSB

Rapid o va întâlni pe Hermannstadt în etapa a 10-a din Superligă, iar antrenorul Costel Gâlcă se așteaptă la un meci complicat, deși sibienii au un start dezamăgitor în acest sezon, cu o singură victorie obținută în primele 9 runde. Tehnicianul Rapidului a dezvăluit și faptul că un jucător important va lipsi pentru acest duel.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Costel Gâlcă înainte de Rapid – Hermannstadt

Rapid pornește cu prima șansă în duelul contra lui Hermannstadt, care se va disputa duminică, de la ora 21:00, însă Costel Gâlcă și-a avertizat elevii cu privire la calitatea adversarilor. „Ne așteaptă un meci foarte echilibrat, având în vedere că e o echipă bine organizată, care joacă fotbal. Din punctul meu de vedere are mai puține puncte față de ce arată în teren. (n.r. Marius Măldărășanu spunea că s-ar mulțumi cu un egal) Eu îmi doresc să câștig. Nu am câștigat la Cluj, unde am avut două ocazii clare”, a afirmat tehnicianul la .

. „Sunt concentrat pe meci, e important pentru noi să câștigăm, celelalte lucruri sunt pentru familie”, a declarat antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Absență importantă pentru Rapid la meciul cu Hermannstadt

Răzvan Onea a revenit pe gazon la meciul cu U Cluj după o absență de peste o lună, însă căpitanul Rapidului s-a accidentat din nou în acea partidă și nu va fi disponibil pentru duelul cu Hermannstadt. „Onea nu cred că o să fie disponibil pentru acest meci. A venit după o accidentare, încărcătura, poate și terenul.

Nu știu dacă era pregătit pentru acel meci, dar nu aveam altă opțiune, pentru că și Manea venea după o accidentare”, a transmis Costel Gâlcă. Rapid are şi alte absenţe importante pentru meciul cu Hermannstadt: , , Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat și Borisav Burmaz sunt accidentați, iar Leo Bolgado este suspendat.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a analizat situația de la FCSB

Costel Gâlcă e de părere că echipa sa ar fi fost pe primul loc în acest moment dacă nu ar fi existat greșelile de arbitraj: „Am avut niște penalty-uri care nu s-au dat. Puteam să avem cu 4 puncte mai mult. Să nu uităm că și Craiova joacă un fotbal foarte bun, dar puteam fi acolo, cu aceleași puncte. Cu siguranță și exprimarea noastră era mult mai bună”.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a analizat și situația de la fosta sa echipă, FCSB, care traversează o perioadă extrem de complicată. „Eu cred că FCSB o să își revină, chiar dacă o să vină multe meciuri. E foarte greu dacă nu ai tot lotul la dispoziție. E greu cu jucători care vin după accidentări, suferă foarte mult echipa. Părerea mea e că trec printr-o situație foarte delicată. E foarte greu să integrezi jucătorii care revin, nu știu câtă vină poate să aibă antrenorul”, a declarat Costel Gâlcă.