Costel Gâlcă a aprins speranțele în Bănie după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2 : „Vrem să ne batem la titlu”

Costel Gâlcă este convins că elevii săi au toate datele pentru a câștiga titlul la finalul sezonului. Iar victoria cu CFR Cluj, 2-0, i-a confirmat acest lucru.

Costel Gâlcă a dus-o pe primul loc pe Universitatea Craiova

Universitatea Craiova și-a întâlnit o contracandidată la titlu în runda a treia la Superligii. Duminică, 28 iulie, oltenii s-au deplasat la Cluj pentru a o înfrunta pe CFR Cluj înaintea returului cu Maribor.

Meciul a fost cum nu se putea mai bine pentru gruparea din Bănie. , grație golurilor înscrise de Elvir Koljic și Alexandru Mitriță, și a câștigat capitalul de încredere necesar pentru duelul cu slovenii.

Succesul din Gruia i-a confirmat încă o dată lui Costel Gâlcă faptul că elevii săi au toate datele necesare pentru a se lupta la titlu. De altfel, componentul „Generației de Aur” a anunțat la finalul meciului că nu se abate de la obiectivul său: acela de a aduce trofeul de campion în palmaresul Universității Craiova.

„Știam că va fi un meci foarte greu. Am spus-o de la început, am intrat temători. Bineînțeles că a venit și faza cartonașului, iar aici s-a schimbat meciul.

Am avut ocazia de a face 2-0, dar nu am marcat. Era să o facă ei pe contraatac, dar nu au făcut-o. Eu am venit cu acest gând, am spus-o de la început, că vrem să ne batem la titlu. Nu este ușor, dar atuul nostru este echipa. Implicarea care este la fiecare antrenament”, a declarat Costel Gâlcă la finalul meciului cu CFR Cluj.

Mihai Rotaru se gândește numai la returul cu Maribor

Victoria cu CFR Cluj a propulsat-o pe Universitatea Craiova pe primul loc în Superliga. Oltenii au acumulat 7 puncte după primele 3 etape, la egalitatea cu Oțelul Galați și Sepsi Sfântu Gheorghe, dar cu un golaveraj mai bun.

Însă, , din turul 2 preliminar UEFA Conference League. Acționarul majoritar al clubului din Oltenia a anunțat că principalul obiectiv este ca elevii lui Costel Gâlcă să revină de la 0-2 și să obțină calificarea în faza următoare a competiției.

„Pentru noi, meciul cel mai important este cel cu Maribor. Sunt convins că putem să întoarcem rezultatul, să facem o remondata cum se spune, dar acolo trebuie să fim toți! Fiecare suporter, fiecare glas este important!

O să dăm drumul și la peluza sud (n.r pentru a veni cât mai mulți suporteri la retur), pentru că fiecare om contează și pentru că avem nevoie de o calificare mai departe.

Cel mai important a fost meciul din seara aceasta, pentru seara aceasta, iar după seara aceasta începe operațiunea Maribor”, a declarat Mihai Rotaru la .