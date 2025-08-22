Costel Gâlcă a avut mari nemulțumiri după Metaloglobus – Rapid 1-2

Sport

Ce a declarat Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, după un nou succes în Superliga României. Tehnicianul nu e pe deplin mulțumit de evoluția echipei sale.
Alex Bodnariu
23.08.2025
Costel Gâlcă, prima reacție după Metaloglobus - Rapid 1-2. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul giuleștenilor

Rapid a obținut o nouă victorie în Superliga României. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 în deplasare cu Metaloglobus. Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale și speră ca în perioada imediat următoare problemele din ofensivă să se rezolve.

Rapid, o nouă victorie în Superligă. Giuleștenii rămân neînvinși în acest sezon

Giuleștenii și-au făcut meciul ușor încă din primele minute. Grameni și Elvir Koljić au dus scorul la 2-0 până în minutul 21, însă de atunci jocul celor de la Rapid parcă nu a mai arătat la fel de bine. Metaloglobus a redus din diferență, însă nu a putut obține măcar un punct.

Rapid rămâne neînvinsă după primele 7 etape din Superliga României. Giuleștenii sunt pe locul 2 în ierarhie, în spatele Universității Craiova. Deși jocul nu arată foarte bine și sunt momente în care echipa lui Gâlcă nu reușește să se apropie de poarta adversă, situația din clasament arată paradoxal foarte bine.

Ce l-a nemulțumit pe Costel Gâlcă în Metaloglobus – Rapid 1-2

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, e mulțumit de poziția din clasament, însă tehnicianul recunoaște că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit. În etapa următoare, giuleștenii vor juca pe teren propriu cu UTA Arad, o altă echipă aflată într-o formă bună.

„S-au retras pentru că și adversarul a pus presiune. La contraatacurile pe care le-am avut puteam să marcăm. Am primit și un gol pe finalul primei reprize. A fost un gol venit de pe o centrare. Nu s-a pus presiune. V-am spus, trebuia să înscriem noi mai multe goluri și eram liniștiți.

Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul, să temporizăm. Ne grăbim să finalizăm foarte repede, deși avem și alte opțiuni. Am pus multă presiune să ajungem cu mingea în careu și să finalizăm de la distanță.

Noi trebuie să ne atingem obiectivele noastre. Trebuie să creștem în joc mult mai mult. Poate și terenul a influențat. Am avut acțiuni cu care puteam să decidem rapid și jocul, și puteam să jucăm mai lejer. Trebuie să controlăm mai mult. Nu avem nicio scuză.

Deocamdată avem jucătorii noștri. Vom vedea ce se va întâmpla până se închide perioada de transferuri”, a declarat Costel Gâlcă, conform Digi Sport.

