Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României. Ce a spus despre revederea cu oltenii

ADVERTISEMENT

, disputat pe Giuleşti. Elevii lui Costel Gâlcă au avut un test bun înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova din weekend. Au marcat Jambor, Kramer şi Dobre, o dublă.

Costel Gâlcă, un singur reproş pentru jucătorii săi după Dumbrăviţa – Rapid 0-4

Costel Gâlcă a fost mulţumit de victorie şi a declarat la final că e foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor. Cu toate acestea, antrenorul Rapidului a avut un reproş pentru jucătorii săi, spunând că au intrat relaxaţi în partea secundă:

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte mulţumit de atitudinea lor. Bineînţeles că au avut câteva minute în repriza secundă când au intrat mai relaxaţi şi adversarii au avut ocazii. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea lor.

Am vorbit cu conducerea clubului să nu ne mai deplasăm. A fost mai bine pentru noi. Era bine şi pentru ei. Joacă la CSA Steaua. Am gândit-o cu toţii. Nu e uşor când nu joci mult timp.

ADVERTISEMENT

Nu avem echipa a doua, nu putem discuta aşa. Mă bucur că am avut o atitudine bună pentru că nu a fost uşor. Dacă Jambor va juca mai mult, ne va ajuta din ce în ce mai mult. Voiam să îi folosim pe cei cu mai puţine minute. Păcat că nu a înscris şi Baroan”.

ADVERTISEMENT

Gâlcă, faţă în faţă cu fosta echipă: „Nu am ce să demonstrez”

Antrenorul Rapidului se va întâlni cu Universitatea Craiova, echipă pe care a antrenat-o între aprilie 2024 şi ianuarie 2025. În locul său a venit chiar Mirel Rădoi, actualul antrenor al oltenilor:

În teorie, Cupa e mult mai uşor de luat, dar în practică vom întâlni echipe bune pe parcurs. Ne dorim foarte mult să câştigăm Cupa României. Ne-am bucurat după această victorie şi ne concentrăm pe meciul de la Craiova.

ADVERTISEMENT

Nu am resentimente, nu am ce să demonstrez decât clubului Rapid. Restul nu mă interesează. Au fost nişte luni cu momente foarte bune, dar s-a terminat”, a spus Costel Gâlcă.

, în ultima etapă a sezonului regulat al SuperLigii. Este derby-ul echipelor de pe locurile 2-3, giuleştenii având trei puncte avans în clasament.