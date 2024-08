Costel Gâlcă a confirmat plecarea unui titular! Ce spune despre Alex Mitriță, după Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1: ”E o pierdere”

Patronul Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că și totul depinde de ceea ce își dorește el pentru viitorul său.

Reacția lui Costel Gâlcă la o posibilă plecare a lui Alex Mitriță după Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1

În ciuda faptului că plecarea lui Alex Mitriță este iminentă, antrenorul Costel Gâlcă a refuzat după să vorbească despre acest lucru la finalul partidei Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1, din etapa a 6-a din SuperLiga, dar a confirmat pierderea lui Alexandru Crețu, transferat în Arabia Saudită.

”Crețu reprezintă o pierdere pentru noi. A demonstrat-o și în meciurile în care a evoluat. A fost de multe ori decisiv și ne-a ajutat, era un jucător care se impunea la mijlocul terenului. Mitriță este la Craiova, e jucătorul nostru, ne bucurăm de el cât o să putem.

Sunt fericit și mulțumit de tot ce am văzut în teren. Băieții au avut atitudine și pe asta am pus accent înainte de meci. Nu l-am mutat pe Anzor, dar am jucat în romb și a ajuns mai ușor în spatele vârfurilor.

Bană s-a pregătit foarte bine, este un băiat care dă 100% al antrenament. Merita să aibă o șansă. Este greu să spui că există o bandă stângă mai bună în campionatul nostru decât Bancu – Mitriță. Se cunosc de mulți ani și au o calitate individuală foarte bună. E ușor când ai asemenea jucători.

Sunt mulțumit de atitudine și de faptul că am marcat foarte mult. Paradela este un jucător complet, face ambele faze, are calitate și muncește pentru echipă. Sperăm să mai vină jucători, dar nu putem să luăm în orice situație. Trebuie să alegem foarte bine”, a declarat Gâlcă.

Paradela, ratare incredibilă înainte de primul gol

Victoria categorică în fața nou promovatei Gloria Buzău și faptul că și-au consolidat poziția de lideri în clasamentul din SuperLiga i-a făcut pe jucătorii Universității Craiova .

Puștiul Ștefan Bană, , este convins că acesta va fi anul oltenilor, în timp ce japonezul Takuto Oshima a precizat clar că a venit în Bănie cu gândul clar de a câștiga titlul.

Deși lăudat de Gâlcă, aripa cubaneză Luis în duelul cu Gloria Buzău. Norocul său a fost faptul că la aceeași fază Universitatea Craiova a deschis scorul prin Denil Maldonado.