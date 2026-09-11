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Deși au trecut aproape patru luni de la despărțire, Costel Gâlcă și Rapid nu și-au încheiat încă socotelile. Antrenorul mai are de încasat bani din salariu și a depus memoriu pentru a-și primi drepturile.

Costel Gâlcă se judecă cu Rapid pentru neplata salariilor

Alături de Costel Gâlcă, și trei dintre colaboratorii pe care acesta i-a avut în perioada petrecută la Rapid a dat în judecată clubul din Giulești. Este vorba de antrenorul secund Dumitru Uzunea, preparatorul fizic Ciprian Prună și analistul video Marius Francisc.

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În ceea ce-l privește pe fostul internațional, a anunțat că acesta are de recuperat salariile pe ultimele trei luni petrecute la Rapid. Cum Gâlcă era remunerat lunar cu 20.000 de euro, acesta ar mai avea de primit 60.000 de euro.

Cazul a ajuns pe masa Comisiei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF și a fost judecat în ședința de joi, 10 septembrie. Conform al FRF, în prima instanță s-a decis amânarea pentru 22 septembrie.

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Costel Gâlcă, ”săgeți” către conducerea Rapidului

Imediat după ultimul meci al sezonului precedent al SuperLigii și plecarea sa de la Rapid, Costel Gâlcă . El a mărturisit că nu întotdeauna a deciziile de la echipă i-au aparținut.

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”Obiectivul nu a fost atins. Am vorbit cu jucătorii. Le-am spus că le mulțumesc pentru că au făcut 10 luni extraordinare. Nu am discutat cu conducerea din aprilie. Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau cu totul diferite. Avem un director sportiv. Eu am vorbit despre problemele care există.

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Nu putem spune că vina îmi aparține în totalitate. Puteam să plec. Nu poți să nu iei decizii când știi că în echipă sunt probleme. Eu, de felul meu, sunt foarte direct. Îmi asum ce s-a întâmplat pentru că eu sunt antrenorul, dar dacă depindea de mine se luau alte decizii. Fiecare și-a spus părerea”, a declarat Gâlcă.

Gâlcă nu crede în Rapidul lui Pancu

În ciuda faptului că Rapid a început bine noul sezon cu Daniel Pancu pe banca tehnică, Gâlcă a tras un semnal de alarmă. El consideră că în acest moment .

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”Eu la Rapid am încercat, mi-am propus să fiu foarte sus. Toți colegii mei din staff am vrut, nu s-a putut. Am văzut că au schimbat acum, au adus jucători, e bine, dar mai au nevoie. E important ca ei să se bată acolo sus.

Deocamdată nu sunt de top 3, dar pot deveni. Durează până se integrează cei nou-veniți. Nu e simplu deloc. Asta e viața. Ce să faci? Am vrut multe la Rapid, dar n-am putut”, a spus Costel Gâlcă.