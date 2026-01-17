Sport

Costel Gâlcă a făcut anunțul despre transferul lui Olimpiu Moruțan după Rapid- Metaloglobus 1-0: ”Eu asta știu!”

Giuleștenii răsuflă ușurați după meciul Rapid - Metaloglobus 1-0. Ce a spus Costel Gâlcă la finalul jocului și ce veste le-a dat suporterilor despre Olimpiu Moruțan.
Traian Terzian
17.01.2026 | 22:49
Costel Galca a facut anuntul despre transferul lui Olimpiu Morutan dupa Rapid Metaloglobus 10 Eu asta stiu
ULTIMA ORĂ
După Rapid - Metaloglobus 1-0, Costel Gâlcă a vorbit de transferul lui Olimpiu Moruțan . Sursă foto: colaj Fanatik
Deși porneau ca mari favoriți, giuleștenii s-au chinuit teribil în fața ultimei clasate din SuperLiga. Alex Dobre a marcat pe final singurul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, dar Costel Gâlcă a fost mulțumit și a vorbit despre transferul lui Olimpiu Moruțan.

Prima reacție a lui Costel Gâlcă după Rapid – Metaloglobus 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 22-a a SuperLigii, Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de victoria obținută în condiții dificile și a

”Greu, dar am avut ocazii și inițiativa. Nu am reușit să concretizăm multe din acțiuni. Grameni a făcut un meci foarte bun, toți cei trei de la mijlocul terenului au jucat bine. Mi-aș fi dorit ca rezultatul să fie mai consistent, dar e bine că am câștigat.

E normal să stai cu emoții până la final, dar e greu să joci pe așa vreme și pe un teren greu. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, au stat sus, au încercat să recupereze rapid.

Am spus că îmi doresc să vină jucători și au venit. Sper să vină Moruțan. Știu că în procentaj foarte mare va veni. E un jucător important care poate face diferența. E un număr 10 care poate să joace mai multe posturi”, a declarat Gâlcă.

Toate detaliile transferului lui Moruțan la Rapid

Giuleștenii au anunțat de mai mult timp că principala țintă în această iarnă este aducerea unui mijlocaș ofensiv. Iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că alegerea este Olimpiu Moruțan, care nu mai este dorit la Aris Salonic.

Sunt șanse destul de mari ca transferul să se realizeze, chiar dacă jucătorul a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB. Giuleștenii vor ori un împrumut până la finalul sezonului și dreptul de achiziție definitivă în vară, ori un transfer definitiv încă din această iarnă dacă grecii îl vor lăsa pe Moruțan liber de contract.

Rapid e lider în SuperLiga

În urma victoriei obținute în fața modestei Metaloglobus, giuleștenii au urcat pe primul loc al clasamentului din SuperLiga și vor rămâne acolo cel puțin până la jocul Universității Craiova de pe terenul Petrolului, programat luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00.

Costel Gâlcă Rapid - Metaloglobus 1-0 clasament SuperLiga

