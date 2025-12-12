Sport

Costel Gâlcă a făcut anunțul final: „Cu mine s-a terminat!”

Costel Gâlcă a luat decizia după ultimele evenimente de la Rapid! Anunțul ferm făcut de antrenorul giuleștenilor
Răzvan Scarlat
12.12.2025 | 16:52
Între Constantin Gâlcă și Antoine Baroan nu mai există cale de împăcare. Sursa foto: sportpictures.eu
Antoine Baroan a ajuns în Giulești în vară, pentru 400.000 de euro. Atacantul nu s-a acomodat, însă, la alb-vișinii. A reușit doar două goluri în SuperLiga, ambele cu FC Botoșani, în tur. Ulterior, atacantul a mai bifat câteva minune, însă cele mai multe după ce a intrat pe parcursul meciurilor. Zilele trecute, Costel Gâlcă l-a exclus din lot, pe motiv de indisciplină. La conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul, de sâmbătă, antrenorul a venit cu noi precizări despre atacant.

Anunțul lui Costel Gâlcă vizavi de situația lui Antoine Baroan la Rapid

Costel Gâlcă nu-l iartă pe Antoine Baroan, care se antrenează separat de restul lotului. Antrenorul a spus că vârful nu va mai evolua pentru Rapid cât el este antrenor la echipă. Cel mai probabil, francezul va părăsi Giuleștiul în ianuarie.

Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca. Nu cred că va mai juca anul acesta.

Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a spus Gâlcă.

Ce spune Gâlcă despre Timotej Jambor, alt atacant care a dezamăgit în Giulești

Costel Gâlcă a vorbit și despre Timotej Jambor, alt atacant care a dezamăgit până acum. De altfel, slovacul nici măcar nu a reușit să marcheze în SuperLiga.

Jambor e un jucător care se antrenează și dă totul în teren. Așteptăm de la el să și marcheze. Munca pe care o depune ajută mult echipa. El are niște calități, dar depinde la ce ne uităm. Vă spun că prin ce face în teren ajută. E atacant și are nevoie de goluri”, a spus Gâlcă.

Timotej Jambor a fost transferat în vara anului 2024 de Rapid de la Zilina cu un milion de euro de la Zilina. Atacantul slovac a fost adus să îl înlocuiască pe Albion Rrahmani, care a fost vândut la Sparta Praga pentru cinci milioane de euro.

