Costel Gâlcă a răbufnit înainte de Farul – Rapid! Întrebarea care l-a deranjat: „Cum m-am plâns? Explică-mi”. Video

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a susținut conferința de presă premergătoare meciului Farul – Rapid, iar la un moment dat a părut puțin iritat de o întrebare adresată de către un jurnalist prezent.

Costel Gâlcă, replică fermă pentru un jurnalist înainte de Farul – Rapid

Concret, antrenorului echipei din Giulești i s-a reamintit că în ultimele luni, până să se realizeze transferurile din această iarnă, el a cerut în mod constant noi achiziții și chiar s-a plâns în anumite situații de subțirimea lotului pe care îl avea la dispoziție, iar replica sa a fost următoarea:

ADVERTISEMENT

„(n.r. Dacă există probleme de lot) Deocamdată nu, vom vedea în zilele următoare ce vom face, ce alegeri vom face. Cum m-am plâns? În ce fel? Explică-mi plânsul. Am spus tot timpul că mi-am dorit jucători, să avem doi pe post de valori mai apropiate”.

Ce a spus Costel Gâlcă despre meciul Farul – Rapid și despre eliminarea din Cupa României

În rest, în mod evident, Gâlcă a prefațat meciul de la Ovidiu, referindu-se totodată în discursul său și la :

ADVERTISEMENT

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care știe să joace foarte bine, să profite de calitățile jucătorilor, o echipă care a pus probleme tuturor echipelor mari din campionat. O echipă care e agresivă, verticalizează, începe meciul foarte bine, pune presiune pe echipele adverse.

ADVERTISEMENT

Noi avem datoria de a merge acolo, de a face un meci bun, mai ales că venim după meciul de la Cluj, unde am ratat un obiectiv și ne dorim ca și atitudinea, și jocul nostru să fie mult mai bune.

Normal că își doresc să câștige, dar important este ce facem noi, atitudinea noastră și jocul nostru. Și bineînțeles cele trei puncte. (n.r. Despre eliminarea din Cupa României) Dezamăgirea este mare pentru toți, și pentru noi, și pentru suporteri, dar v-am spus că pentru noi e important să ne revenim cât mai repede, să ne concentrăm pe jocurile de campionat și să ne atingem obiectivul nostru cât mai repede.

ADVERTISEMENT

Pentru mine tot timpul e presiune, pentru că tot timpul îmi doresc să câștigăm, tot timpul îmi doresc să arătăm bine și să mulțumim suporterii. Ne deranjează pe toți (n.r. eliminarea din Cupă), cum am spus și după meciul de la Cluj, era un obiectiv important pentru noi.

Important să ne adaptăm, și la Cluj trebuia să ne adaptăm mult mai bine la suprafața terenului, cu cât ne adaptăm mai bine și mai repede la timp, cu atât o să avem de câștigat mai mult în joc”.

De ce a ales Costel Gâlcă să ruleze lotul în Cupa României și de ce a fost cedat Timotej Jambor de Rapid

De asemenea, antrenorul giuleștenilor a mai fost întrebat cu această ocazie și dacă nu cumva consideră că a greșit când a decis să folosească în Cupa României și fotbaliști care au evoluat mai puțin până acum în acest sezon de SuperLiga, dar și despre

„(n.r. Dacă a greșit vizavi de strategia din Cupa României, de a rula lotul) Nu, niciodată, indiferent de lotul pe care îl am o să le dau șanse tuturor să joace, e important pentru toți jucătorii să se simtă că fac parte din lot. Dacă ne bazăm numai pe 11, 12 jucători, atunci e grav.

(n.r. Despre cedarea lui Timotej Jambor sub formă de împrumut la Slask Wroclaw) Am renunțat la el pentru că era normal să se ducă să joace, să prindă mai multe minute, soluții avem pe postul lui”, a mai spus la conferința de presă.