Costel Gâlcă a prefațat partida U Cluj – Universitatea Craiova, care se va juca duminică, de la ora 21:30. Tehnicianul „alb-albaștrilor” le-a transmis un mesaj public și suporterilor, care i-au găsit vinovați pe jucători pentru ultimele rezultate din SuperLiga.

Costel Gâlcă, despre U Cluj – Universitatea Craiova: „Sunt cea mai bună echipă din campionat”

Universitatea Craiova pleacă la Cluj cu gândul să ia cele trei puncte puse în joc din derby-ul studențesc cu „șepcile roșii”. Costel Gâlcă știe că oltenii nu o să aibă o misiune ușoară pe terenul liderului din SuperLiga.

și e principala „armă” a lui Neluțu Sabău împotriva oltenilor. Totuși, Costel Gâlcă știe ce trebuie să pună la punct pentru a se întoarce în Bănie cu cele trei puncte.

„Înfruntăm liderul, o echipă care a demonstrat până în momentul actual că este cea mai bună din campionat. Mulți jucători sunt de mult timp împreună, au omogenitate mare în apărare și în atac. Au câțiva jucători de calitate, care duc mingea în față.

Îmi doresc ca echipa mea să fie una compactă, să avem o atitudine mai bună și o poziționare mai bună în apărare. În ultimele trei meciuri am luat un punct, ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm mai mult.

În ultimele trei meciuri am marcat două goluri și am primit cinci, este normal să scadă încrederea. Cu o atitudine mai bună o să reușim să facem un meci mai bun și să câștigăm. Suporterul Universității Craiova să se aștepte la o echipă care dă totul în teren și va face tot posibilul să câștige”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă a răbufnit înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: „Să lase jucătorii în pace, eu sunt vinovat”

Costel Gâlcă le-a transmis un mesaj clar suporterilor de la Universitatea Craiova. Tehnicianul le-a cerut fanilor să nu îi mai atace pe fotbaliștii din Cetatea Băniei, așa cum s-a întâmplat și după meciul de la Poli Iași.

„Nu o să apară noile achiziții. Normal că locul patru e prea puțin, am spus-o și înainte. Toți se așteaptă la mai mult de la noi, a fost un progres la începutul campionatului, dar în ultimele trei etape am avut ocazii de gol și am înscris prea puțin.

Simțim că nu putem să marcăm din poziții foarte bune, nu avem inspirație. S-a văzut că facem greșeli în defensivă, stăm bine ca număr de jucători, dar nu avem o poziționare bună. De multe ori îi fură jocul, îi atrag în unele spații, pe care nu ar trebui să le atace.

Echipa mea va fi mult mai compactă, va fi mult mai pragmatică și va avea poziții mult mai bine stabilite. Vreau să transmit publicului să lase jucătorii în pace, dacă vor un vinovat, acela sunt eu. Am spus de la început că îmi asum toate lucrurile, am spus că vin să ne bătem la campionat”, a mai spus Gâlcă.

Ce se întâmplă cu Alex Cicâldău: „Nu ne poate ajuta în acest moment”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Costel Gâlcă a vorbit despre situația mijlocașului înaintea deplasării din Ardeal.

„Este o pasă proastă, dar eu cred total în acești jucători. Suntem pregătiți să câștigăm toate meciurile, acest meci este important pentru noi. Tot Mitriță va executa penalty-urile.

Din punct de vedere fizic, Cicâldău nu ne poate ajuta în acest moment. Cu siguranță poate juca dacă l-am adus aici. Universitatea Craiova va fi în play-off, cred în jucători și în ce facem. Trebuie să începem să ne apărăm cu atacantul.

Trebuie să îmbunătățim lucrurile de la atacant până la portar. Trebuie să fim inteligenți și să ne adaptăm la condițiile de la momentul jocului, nimic mai mult”, a îmcheiat Gâlcă.