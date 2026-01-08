Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Rapid l-a cedat la o altă echipă din SuperLiga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După Franz Stolz, a venit rândul altui jucător pregătit de Costel Gâlcă să părăsească formația. FANATIK a aflat că antrenorul a dat undă verde ca favoritul lui Dan Șucu să semneze cu o altă echipă din SuperLigă.

Favoritul lui Dan Șucu de la Rapid, împrumutat la o formație din SuperLiga

Rapid s-a despărțit în această iarnă de Franz Stolz, iar un alt jucător va părăsi formația. Costel Gâlcă a declarat în dese rânduri că lotul actual nu poate emite pretenții de titlu, astfel că fotbaliștii care au evoluat pot fi transferați la alte echipe.

FANATIK a aflat că . Mai exact, Rapid s-a înțeles cu Metaloglobus pentru împrumutul fundașului lateral până în vară. Clubul din Pantelimon va avea și o opțiune de transfer definitiv.

Robert Bădescu (20 ani) a evoluat doar în 7 meciuri pentru Rapid în acest sezon, iar în majoritatea cazurilor a fost introdus de Costel Gâlcă de pe banca de rezerve. Interesant este că Bădescu a fost folosit atât de puțin în contextul în care , antrenorul Gâlcă reprofilându-l pe Răzvan Onea pe postul de fundaș stânga.

Robert Bădescu, jucătorul favorit al lui Dan Șucu de la Rapid

În urmă cu doi ani, Dan Șucu se arăta încântat de calitățile pe care le deține Robert Bădescu. Tot într-o perioadă în care Andrei Borza era accidentat, Bădescu confirma în flancul stâng al apărării, astfel că patronul de la Rapid avea doar cuvinte de laudă la adresa sa.

„Dar pe mine cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură. Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp.

Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, a declarat Dan Șucu în ianuarie 2024, conform .

Cifrele lui Robert Bădescu

Robert Bădescu a ajuns în iarna anului 2022 la Rapid, acesta fiind adus de la Academica Clinceni. Fundașul lateral a impresionat la loturile de juniori ale giuleștenilor, astfel că în sezonul 2023/2024 avea să fie promovat la echipa mare de către Cristiano Bergodi.

În stagiunea amintită mai sus Bădescu a bifat 3 prezențe și un gol în tricoul Rapidului. Ulterior, fundașul a fost împrumutat preț de jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2. De la revenirea în Giulești, fundașul a evoluat sporadic, astfel că antrenorul Costel Gâlcă a decis să-l ofere împrumut.