Sport

Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Rapid l-a cedat la o altă echipă din SuperLiga. Exclusiv

Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Rapid l-a împrumutat pe favoritul patronului la o altă formație din SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 20:18
Costel Galca a renuntat la jucatorul preferat al lui Dan Sucu Rapid la cedat la o alta echipa din SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După Franz Stolz, a venit rândul altui jucător pregătit de Costel Gâlcă să părăsească formația. FANATIK a aflat că antrenorul a dat undă verde ca favoritul lui Dan Șucu să semneze cu o altă echipă din SuperLigă.

Favoritul lui Dan Șucu de la Rapid, împrumutat la o formație din SuperLiga

Rapid s-a despărțit în această iarnă de Franz Stolz, iar un alt jucător va părăsi formația. Costel Gâlcă a declarat în dese rânduri că lotul actual nu poate emite pretenții de titlu, astfel că fotbaliștii care au evoluat pot fi transferați la alte echipe.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Robert Bădescu va semna cu o altă formație din SuperLiga. Mai exact, Rapid s-a înțeles cu Metaloglobus pentru împrumutul fundașului lateral până în vară. Clubul din Pantelimon va avea și o opțiune de transfer definitiv.

Robert Bădescu (20 ani) a evoluat doar în 7 meciuri pentru Rapid în acest sezon, iar în majoritatea cazurilor a fost introdus de Costel Gâlcă de pe banca de rezerve. Interesant este că Bădescu a fost folosit atât de puțin în contextul în care Andrei Borza a trecut printr-o accidentare, antrenorul Gâlcă reprofilându-l pe Răzvan Onea pe postul de fundaș stânga.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

Robert Bădescu, jucătorul favorit al lui Dan Șucu de la Rapid

În urmă cu doi ani, Dan Șucu se arăta încântat de calitățile pe care le deține Robert Bădescu. Tot într-o perioadă în care Andrei Borza era accidentat, Bădescu confirma în flancul stâng al apărării, astfel că patronul de la Rapid avea doar cuvinte de laudă la adresa sa.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

„Dar pe mine cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură. Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp. 

Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, a declarat Dan Șucu în ianuarie 2024, conform GSP.ro.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Robert Bădescu

Robert Bădescu a ajuns în iarna anului 2022 la Rapid, acesta fiind adus de la Academica Clinceni. Fundașul lateral a impresionat la loturile de juniori ale giuleștenilor, astfel că în sezonul 2023/2024 avea să fie promovat la echipa mare de către Cristiano Bergodi.

În stagiunea amintită mai sus Bădescu a bifat 3 prezențe și un gol în tricoul Rapidului. Ulterior, fundașul a fost împrumutat preț de jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2. De la revenirea în Giulești, fundașul a evoluat sporadic, astfel că antrenorul Costel Gâlcă a decis să-l ofere împrumut.

  • 250.000 euro este cota lui Robert Bădescu
  • 13 meciuri și un gol a adunat fundașul la echipa mare a Rapidului
Urarea primită de Adrian Mutu din partea soției cu ocazia zilei de naștere....
Fanatik
Urarea primită de Adrian Mutu din partea soției cu ocazia zilei de naștere. Sandra a emoționat o lume întreagă
De asta l-au transferat pe Adrian Șut! Al-Ain, mari emoții în ultima partidă...
Fanatik
De asta l-au transferat pe Adrian Șut! Al-Ain, mari emoții în ultima partidă din Emiratele Arabe Unite
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani...
Fanatik
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!