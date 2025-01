Costel Gâlcă a spus tot la plecarea de la Universitatea Craiova: „Am fost prea negativiști!”. I-a răspuns și lui Sorin Cârțu: „Păcat că unii gândesc așa”

Costel Gâlcă nu mai este antrenorul Universității Craiova, , iar Mirel Rădoi a fost deja anunțat oficial pe banca „leilor”. Fostul tehnician al oltenilor a oferit câteva declarații la despărțirea de U Craiova.

Costel Gâlcă se apără după plecarea de la Universitatea Craiova: „Echipa arăta din ce în ce mai bine și la antrenament”

Constantin Gâlcă a acceptat să dialogheze cu presa după plecarea de la baza de pregătire a Universității Craiova: „Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Dar, cum știți, rezultate vorbesc. Am suferit mult că nu am marcat. Dacă nu marchezi e complicat să poți să reziști, dar și așa, puteam să rămân în continuare. Până la urmă am ajuns la o înțelegere.

În momentul acesta, echipa arăta din ce în ce mai bine și la antrenament. Doar că depinzi de gol, de victorii. Regret este, dar le-am spus celor din club să fie pozitivi, să creadă în echipă. Au fost prea negativiști”.

, însă Mihai Rotaru nu i-a îndeplinit dorința: „Am spus că ne trebuie un anumit tip de atacant, cu o calitate individuală mult mai bună, să poate să fie combinativ, finalizator. Dar asta este situația, asta s-a putut lua”.

Costel Gâlcă și-a luat la revedere de la jucători: „Au calitate umană și sportivă”

Costel Gâlcă a precizat că nu a vorbit cu Mihai Rotaru sau Mirel Rădoi, ci doar a dorit să își ia la revedere de la echipă: „Nu, nu am vrut să deranjez, am vorbit doar cu băieții. Le-am zis că trebuie să demonstreze pe teren, pentru că au calitate umană și sportivă.

Fiecare poate să spună ce vrea. Fiecare poate să vorbească liber. Eu întotdeauna am știut să gestionez lucrurile, nu am dat vina pe nimeni. Și asta le cer și lor, să ajute clubul”.

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a încasat o sumă uriașă pentru a rezilia contractul: „A fost ca la bancă, știți cum sunt ratele. Am acceptat să iau pe mai mulți ani, am înțeles situația. Doamne ajută să fie campioni!”.

Fostul antrenor al Universității Craiova îl „înțeapă” pe Mihai Rotaru: „Mi se spunea că nu mai vine atacantul. Acum vine”

FANATIK a dezvăluit că , iar Costel Gâlcă a făcut un comentariu acid pe această temă: „Îl știu, până acum mi se spunea că nu mai vine. Acum vine. Pe Alibec deja îl cunoaștem toți, are o calitate individuală foarte bună”.

Fostul mare internațional nu se gândește la preluarea unui alt club: „Nu am oferte, când o să am ceva sigur o să aflați. Eu nu mă uit la ce fac cei din jur, cum reacționează”.

: „Pe mine mă interesează ceea ce transmit eu. Cu toate că au zis că trebuie să mă impun mai mult. Păcat că unii dintre ei gândesc așa. Jucătorii trebuie respectați. Trebuie să crezi în ei, să le spui în față ce au greșit. Trebuie motivați tot timpul și trebuie să credem în ei”.

Costel Gâlcă, primele declarații după plecarea de la Universitatea Craiova

Care a fost marele minus al Universității Craiova în mandatul său: „Ne-a lipsit finalizarea”

Costel Gâlcă e convins că Universitatea Craiova putea fi mai sus în clasament dacă era mai eficace și mai pragmatică în fața porții: „Am mai spus-o, chiar eram foarte bine ca grup, atitudine, încredere. Ne-a lipsit finalizarea. A fost o experiență benefică pentru mine, dar cred că antrenorul trebuie să-și exprime în totalitate partea de pregătire”.

În final, a avut un mesaj și pentru contestatari: „Fac un apel la cei care se uită să nu mai critice. Să se uite la fotbal, la ceea ce creează echipa, cum face pressing. Nu că am făcut 10.000 de sprinturi și alea înapoi.

A fost fair-play-ul financiar la Craiova. Ne-am dus la sumele care au fost. Am tot auzit că Oshima câștigă vreo 15.000 de euro. Nu este adevărat. O să plec din România la sfârșitul săptămânii. Am primit foarte multe telefoane și de la oameni pe care nu-i cunosc”, a declarat Costel Gâlcă la plecarea de la Universitatea Craiova.