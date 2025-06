Costel Gâlcă a tras concluziile după ultimul meci al cantonamentului din Slovenia. Ce mesaj a avut antrenorul Rapidului pentru conducere

Rapid a disputat nu mai puțin de , iar giuleștenii lui Costel Gâlcă au obținut o singură victorie, 3-0 cu NK Aluminij. Antrenorul alb-vișiniilor a tras concluziile după acest stagiu de pregătire și a explicat de ce mai are nevoie pentru ca lotul să fie complet.

Costel Gâlcă cere doi atacanți la Rapid, după ce Burmaz va lipsi 6 luni

Rapid a încheiat cantonamentul din Slovenia, iar acum formația antrenată de Costel Gâlcă se va pregăti pentru debutul în noul sezon al SuperLigii României.

Giuleștenii vor juca în runda inaugurală la Mioveni, contra nou promovatei FC Argeș, iar suporterii așteaptă un succes de la clubul patronat de Dan Șucu.

Imediat după ultimul meci amical din stagiul de pregătire, cel cu Sabah FK, Costel Gâlcă a tras concluziile în urma acestui cantonament și a vorbit și despre cerințele pe care la are la nivel de lot.

Antrenorul a transmis că este neapărată nevoie de cel puțin un atacant, acum că , accidentare ce l-a scos din circuit pentru aproximativ 6 luni.

„Mă bucur că am terminat cu bine până la urmă acest cantonament, într-adevăr am avut și accidentări, care nu au fost chiar niște lucruri pozitive pentru noi, dar mă bucur că am reușit să dăm minute tuturor jucătorilor. Pe partea fizică stăm destul de bine, ne-am îndeplinit acest obiectiv de a juca aceste patru meciuri. N-am putut să distribui minutele așa cum mi-am dorit, era important să avem cât mai multe meciuri.

Pe partea tehnică mai avem de crescut din acest punct de vedere și îmi doresc ca în următoarea săptămână să putem lucra mai mult la acest aspect. Încărcătura a fost foarte mare în primele săptămâni, pentru că dacă luăm și săptămâna de acasă, este o încărcătură destul de mare și jucătorii au resimțit-o. Aveam planificare două antrenamente pe zi, dar nu le-am putut face, pentru că le-am spus și lor, pentru că au dat 100%, este un grup care m-a surprins plăcut din acest punct de vedere, că sunt foarte implicați în antrenamente”.

Costel Gâlcă: „Tot timpul vom ieși cu fruntea sus din teren”

„(n. r. accidentare Burmaz) E o pierdere foarte mare pentru noi, pentru grup, suntem alături de el. Ne dorim să se întoarcă cât mai puternic după operație și după o refacere bună. Ne dorim să îi recuperăm și cu ceilalți și cu siguranță vor fi pregătiți pentru începerea campionatului. Ne dorim să începem foarte bine campionatul. Dacă vom avea atitudine și rezultate bune, suporterii vor fi cu noi. Echipa va face tot posibilul să câștige, tot timpul vom ieși cu fruntea sus din teren.

Pe parte fizică, vom avea 2-3 antrenamente pe săptămână cu încărcătură mare. Fizic stăm foarte bine, ne lipsește această prospețime, dar aceasta va veni odată cu începerea campionatului. Prin accidentarea lui Burmaz ne mai trebuie cel puțin un atacant, dacă nu chiar doi, un mijlocaș, dar depinde foarte mult și de jucătorii pe care-i avem la dispoziție. Vom vedea și dacă vor pleca jucători, pentru că dacă vor avea oferte avantajoase pentru ei și pentru club, cu siguranță vor face acest pas”.

Costel Gâlcă: „Această omogenitate o să vină cu timpul”

„Ne uităm după un jucător care să fie marcator, să ajute echipa, să aducă un plus valoare lotului și ne dorim să vină unul cu calități și care să ne facă mândri. Ne mai trebuie sincronizări și această omogenitate o să vină cu timpul. Depinde de cât de repede se adaptează și ei la ceea ce vrem, dar o să se vadă în teren o identitate a Rapidului, o dorință de a câștiga meciurile.

Dacă ne referim la cei tineri, strict de la academie, de la Banu la Șucu sau Popa, au avut minute și s-au implicat și au fost de ajutor pentru noi. A fost foarte importantă această adaptare cu prima echipă, s-au comportat foarte bine la meciuri. (n. r. despre finalizarea bazei) E important pentru noi să avem un loc al nostru și cum am spus, clubul face pași foarte mari în infrastructură, cu siguranță și noi vom da din punct de vedere sportiv.

(n. r. mesaj pentru fani) Noi o să fim acea conexiune cu ei, să-i facem mândri de ce o să vadă la fiecare meci, vom face tot posibilul să aducem acele rezultate pozitive, acea performanță pe care ne-o dorim”, a spus Costel Gâlcă.