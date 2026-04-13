Costel Gâlcă a uimit la flash-interviu: „Am oferit fotbal, am avut ocazii”. Cum a comentat înțepăturile lui Alex Dobre: „Eu mă gândesc la grup, nu la un singur jucător”

Rapid a făcut un nou pas greșit în lupta la titlu, iar formația lui Costel Gâlcă (54 de ani) este din ce în ce mai departe de obiectivul pentru care era una dintre favorite înaintea play-off-ului. În acest moment, giuleștenii ar putea pierde chiar și locul de cupe europene, iar acest lucru creează tensiuni în vestiar. Deși ocaziile au lipsit, antrenorul giuleștenilor a văzut diferit partida de pe bancă. Totodată, el a comentat și declarațiile lui Alex Dobre.

Costel Gâlcă îi dă peste nas lui Alex Dobre. Cum a comentat atacul căpitanului rapidist

Costel Gâlcă l-a schimbat pe Alex Dobre, căpitanul Rapidului, în minutul 60, după o prestație ștearsă a extremei giuleștene. La interviul de la final, Dobre a părut deranjat de tactica pe care antrenorul său o impune la echipă, fiind convins că acest lucru face ca performanța sa să fie una scăzută față de cea din începutul sezonului.

În ciuda faptului că Rapid nu a avut ocazii la poarta lui Căbuz, Costel Gâlcă a văzut altceva de pe banca tehnică și a explicat la flash-interviu că echipa sa a produs fotbal și a avut nenumărate situații. , iar mai apoi la nevoile individuale ale jucătorilor.

„Echilibrul defensiv era important, la fel și intuiția în fața porții. În prima repriză am ajuns de mai multe ori în careul advers, dar deciziile au fost proaste. Am oferit fotbal, am avut ocazii. N-am dominat total adversarul, dar și cu Cluj puteam câștiga, la CFR am avut șansa noastră de a marca, dar dacă nu iei decizia cea bună, pierzi. Nu am putut să menținem ritmul. În fotbal, dacă nu marchezi, este greu. FC Argeș este o echipă organizată, agresivă… am avut acțiuni, dar nu le-am finalizat. Am avut șuturi multe, dar în afara cadrului porții. (n.r. – nemulțumirile lui Alex Dobre) În general, eu mă gândesc la grup, nu la un jucător. Dacă nu se adaptează, trebuia să-mi spună și vedeam ce pot face. Eu mă gândesc la ce are nevoie echipa.

Sunt frustrări în cadrul echipei, dar trebuie să o scoatem la capăt. Era important să câștigăm acest meci, avem obiectiv să ne calificăm în cupele europene. Pașcanu era puțin obosit, de aceea l-am schimbat, nimic mai mult. Eu am mai spus înainte de începerea play-off-ului că primele 3-4 etape sunt importante. Ne gândim la cupele europene mai mult decât la titlu. Depinde și de celelalte rezultate. Toți trebuie să ne asumăm, nu cum a zis Dobre că nu e vina lui. Dacă nu se simte bine într-o poziție trebuia să-mi spună. Nu am putut să aducem copiilor această bucurie. Ei ne-au susținut din tribune. Ne pare rău”, a declarat Costel Gâlcă, la

Daniel Paraschiv consideră că meciul cu FC Argeș era unul accesibil

Atacantul giuleștenilor, Daniel Paraschiv, a explicat la finalul meciului că însă lipsa inspirației a făcut ca scorul să fie doar 0-0. El nu este de părere că problema din interiorul echipei este una legată de atitudine: „Avem datoria să terminăm cât mai bine în acest sezon. FC Argeș este o echipă ce și-a câștigat locul în play-off. Este meritul lor! Totuși, simt că era un meci mai accesibil, de unde puteam obține cele trei puncte, dar din păcate nu s-a putut. Nu știu cum s-a văzut de pe margine, dar eu știu că am alergat și am dat tot ce am putut. Poate am intrat mai moi în ultimele dueluri, dar în această seară nu a fost vorba de atitudine.

Ne-am simțit bine și în compania copiilor, au încercat să facă atmosferă. Clar că suporterii de pe Giulești sunt un avantaj pentru noi, dar trebuie să ne descurcăm. Dezastrele sunt altele, aici suntem la fotbal. Contează călătoria, nu neapărat destinația. Este un obiectiv realizabil, pe care cred că-l putem duce până la capăt”, a spus Daniel Paraschiv.