Costel Gâlcă a vorbit despre demisie după Rapid – CFR Cluj 1-2. Ce le-a spus jucătorilor imediat după meci

ADVERTISEMENT

Meciul Rapid – CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului, s-a încheiat cu succesul oaspeților, scor 2-1. Ardelenii au înscris în prima repriză, prin Zahovic și Cordea. După pauză, gazdele au redus din diferență prin Moruțan, în minutul 58, însă formația antrenată de Costel Gâlcă nu a reușit să obțină niciun punct în Giulești.

Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid – CFR Cluj 1-2

La scurt timp după fluierul final, Costel Gâlcă s-a arătat extrem de nemulțumit de evoluția arătată de elevii săi în prima repriză. Tehnicianul a expus că diferența s-a făcut la mijlocul terenului, acolo unde echipa sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a greșit foarte multe pase. Ulterior, în repriza a doua, meciul s-a echilibrat.

ADVERTISEMENT

„Am avut o primă repriză slabă. Bine, nu ne-au surprins cu nimic. Ne-au dat gol, cum au făcut-o și în alte meciuri, pe o diagonală. Apoi a venit faza penalty-ului. Am avut ideea să începem cu Lars la mijloc, dar poate este prea devreme să facem această schimbare încă de la începutul meciului. Totuși, am dat viteză jocului și am avut mai multe ocazii.

Am pierdut mijlocul terenului în prima repriză. Nu am funcționat cum trebuie, au fost multe pase greșite. Adversarul a câștigat mingea a doua și și-a dezvoltat atacurile. Acolo am avut de suferit în prima repriză”, a declarat Costel Gâlcă la flash-interviu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Își dă demisia Gâlcă după Rapid – CFR Cluj 1-2?

În continuare, Costel Gâlcă a transmis că , în contextul în care echipa s-a aflat în partea superioară a clasamentului pe tot parcursul sezonului, iar calificarea în cupele europene părea o simplă formalitate. Întrebat despre scandările de demisie din Giulești, tehnicianul a mărturisit că fanii pot striga multe, însă o decizie finală va fi luată după ultima etapă.

ADVERTISEMENT

„Este normal ca spectatorii să fie frustrați. Le-am dat speranțe că putem fi acolo sus și să ne batem pentru un loc în cupele europene. La noi s-a rupt echilibrul în echipă după accidentarea lui Vulturar. Apoi au apărut și alte probleme: avem 11 accidentați și nu știm cu cine vom juca la Cluj. Sperăm să alcătuim o echipă competitivă.

ADVERTISEMENT

Le-am spus și jucătorilor că nu putem intra pe teren cu atâta frică. Trebuie să avem personalitate, chiar dacă greșim. Să vrem să recuperăm mingea și să ne luptăm cu adversarul. (n.r. S-a strigat „Demisia!”) Suporterii spun multe, așa este în fotbal. Vom vedea”, a conchis tehnicianul.

Cum arată clasamentul după Rapid – CFR Cluj 1-2

, după partida disputată în Giulești, în etapa a 7-a. În urma acestui rezultat, echipa lui Costel Gâlcă se menține pe locul 5, cu 32 de puncte, și speră să depășească Dinamo în ultimele trei etape. În caz contrar, formația patronată de Dan Șucu va rata din nou locurile care asigură prezența în cupele europene.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, CFR Cluj speră chiar la câștigarea titlului. După succesul cu Rapid, ardelenii au ajuns la 40 de puncte și s-au apropiat la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova, respectiv la două de rivala U Cluj. În etapa următoare, elevii lui Daniel Pancu vor întâlni formația din Bănie, iar o eventuală victorie i-ar aduce în postura de a lua în calcul, cu șanse reale, trofeul de campioană.