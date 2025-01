Costel Gâlcă acuză arbitrajul după Rapid – Universitatea Craiova 1-0: „Mingea l-a lovit în mână!”

Costel Gâlcă (52 de ani) nu își asumă . Antrenorul oltenilor a pus tunurile pe brigada de arbitri și și-a certat jucătorii pentru ratări.

Costel Gâlcă, după Rapid – Universitatea Craiova 1-0: „Mari probleme nu ne-au pus”

La flash-interviu, Costel Gâlcă l-a acuzat pe în minutul 77, . Decizia brigăzii a fost însă una corectă, pentru că, înainte de a-l lovi în braț, balonul a atins piciorul fundașului rapidist.

„Ca să începem, ca întotdeauna am avut ocazii, puteam deschide scorul. Ei au fost mai compacți în apărare. Mari probleme nu ne-au pus.

Din punctul meu de vedere, am avut și un penalty. I-a venit centrarea în mână. Nu am înscris la situațiile clare. Am dat de o echipă destul de agresivă în propria jumătate. În ziua de azi, golul face diferența.

Mi-aș fi dorit să marcăm noi primii, atunci se desfăceau și ei mai mult. Mi-aș fi dorit să întoarcem rezultatul, pentru că puteam. Nu am putut să marcăm. Acesta e un lucru greu pentru echipa mea”, a declarat Costel Gâlcă, după Rapid – Universitatea Craiova.

Antrenorul oltenilor așteaptă cu nerăbdare un atacant

Supărat pentru ratările elevilor săi, Gâlcă a vorbit și despre posibilitatea ca un vârf să ajungă în Bănie. Momentan, Universitatea Craiova stă doar în Lukic și Koljic, care împreună au marcat doar 4 goluri în acest campionat.

„(n.r. – despre transferul unui atacant) Acest atacant e pregătit să joace. Să vedem când îl legitimăm. El e în plin campionat acum și îl putem folosi.

De multe ori, diferența o face golul. E prea puțin, dar depindem și de gol. Pot schimba și sistemul ca să fim cu mai multă prezență în careu”, a adăugat antrenorul alb-albaștrilor.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , dar, din informațiile obținute de site-ul nostru, transferul atacantului bosniac a intrat în impas.

Conferință de presă Costel Gâlcă după Rapid - U Craiova 1-0