Costel Gâlcă, afectat după Dinamo – Universitatea Craiova 2-1: „Este o lovitură grea pentru noi”

Formația antrenată de Costel Gâlcă a pierdut pentru prima oară în noul sezon al SuperLigii României. Oltenii , care a terminat meciul cu . Alexandru Mitriță, jucătorul care a semnat recent un nou acord cu Universitatea Craiova, a lovit bara în prima repriză.

Costel Gâlcă: „Mă așteptam la mai mult, chiar să câștigăm, dar nu a fost așa”

Universitatea Craiova s-a împotmolit în derby-ul etapei cu numărul șapte din SuperLiga României. Echipa lui Gâlcă a pierdut pe terenul lui Dinamo și poate pierde primul loc în clasament dacă Universitatea Cluj va câștiga la Buzău.

La flash-interviu, antrenorul celor de la Universitatea Craiova a părut vizibil dezamăgit de rezultatul obținut de echipa sa și a transmis că se aștepta la o victorie din acest duel cu Dinamo. Băieții lui au ajuns la șase etape la rând fără eșec în SuperLiga României.

„Începutul meciului a fost decisiv, cel puțin în prima repriză. Nici nu a început meciul bine că noi am și primit gol. Nici mingea nu a fost bine trimisă, a fost trimisă pe un jucător care era cu spatele la fază, ne-au prins și la mijloc descoperiți, atacantul a avut timp să se întoarcă și am primit golul. Cel de-al doilea gol a venit în urma unei devieri a lui Maldonado și aici s-a cam scris istoria primei reprize, cu toate că am înscris prin Koljic.

N-am reușit în a doua repriză să fim mai limpezi pentru a duce mingea rapid dintr-o parte în alta, să putem să găsim spațiile necesare, să venim cu multe centrări, să ne asociem în benzi, pentru că acolo puteam să creăm superioritate. Am avut în prima repriză și acea bară a lui Mitriță, mă așteptam la mult mai mult, chiar să câștigăm, dar nu a fost așa. E o lovitură grea pentru noi.

Când începi cu accidentări, îți încurcă toate planurile tactice, îți dă puțin planul peste cap, dar nu este o scuză, trebuia să câștigăm. În repriza a doua trebuia să venim cu mai multe centrări, să aducem mingea în careu, puteam să ne creem mai multe ocazii și să finalizăm mai mult. Am vrut să venim cu mai mulți jucători de atac, să creem mai multe acțiuni și să finalizăm mult mai bine. Trebuie să fim mai organizați și mai pragmatici în anumite momente ale jocului pentru că astăzi nu am fost, cel puțin în prima repriză.

Suntem abia în etapa a șaptea, îmi doream foarte mult să plecăm cu o victorie de aici, dar nu a fost să fie. Trebuie să avem mult mai multă atitudine în următoarele meciuri, să credem în noi că putem da mai mult din minutul 1. Pe primul loc este atitudinea și apoi tot ce se întâmplă în teren, o să fie mult mai ușor pentru noi, întrucât sunt jucători cu calitate, care pot face diferența, care s potrivesc planului tactic. Avem nevoie de atitudine. E normal să fie complicat când gazonul e moale, dar nu este o scuză.” , a declarat Costel Gâlcă, potrivit .

Universitatea Craiova înfruntă Rapid în următoarea etapă

Universitatea Craiova revine pe teren propriu în etapa a 8-a a SuperLigii României, iar formația antrenată de Costel Gâlcă va primi vizita Rapidului. Giuleștenii au spart gheața în noul sezon și au reușit să bifeze primul succes stagional, după ce au câștigat în Copou contra celor de la Poli Iași, scor 2-1, la revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică.

Oltenii au un palmares destul de bun în duelurile de pe teren propriu cu Rapid. Ultimul meci câștigat de Rapid pe Ion Oblemenco datează din 31 iulie 2022, de la un 1-0. Alex Ioniță marca atunci pentru giuleșteni.