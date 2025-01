Costel Gâlcă, anunț important înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Am spus că trei jucători pot să plece, unul e lângă mine”

Cu două zile înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo, Costel Gâlcă a revenit în sala de conferințe „Sebastian Domozină” pentru a prefața meciul cu rivalii din Capitală. Antrenorul „juveților” a tras un semnal de alarmă înaintea partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Costel Gâlcă, înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo: „Este foarte greu, dar trebuie să trecem peste”

Derby-ul – Dinamo București se va juca duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Jucătorii lui Costel Gâlcă au anunțat că vor să își ia revanșa în fața „câinilor roșii” în prima partidă oficială din 2025.

Costel Gâlcă le-a atras atenția jucătorilor săi înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo București. Tehnicianul oltenilor i-a rugat pe fotbaliști să uite de ce s-a întâmplat în partida tur și să se concentreze doar pe ce au de făcut în prezent.

„Este un meci important pentru noi, Dinamo a crescut mult în ultimul an. Pentru noi este important să ne concentrăm doar pe joc, să ne gândim la cele trei puncte. Este echipa surpriză prin joc și rezultate, au demonstrat asta la fiecare meci.

Fac un apel pentru suporterii și jucătorii noștri, trebuie să ne concentrăm doar pe joc. Avem calitate și un joc foarte bun, trebuie să ne concentrăm la joc pentru că cele trei puncte sunt importante. Este foarte greu, dar trebuie să trecem peste momentele din tur, jocul de acum este important pentru noi.

Ne dorim și sperăm să aducem un atacant cât mai repede, dar trebuie să ne uităm bine. Nu este ușor să aducem un atacant, este mai greu și cu fair-play-ul financiar. Încă din vară am spus că trei jucători pot să plece, unul este lângă mine (n.r. – Mitriță)”, a declarat Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă, despre plecarea lui Grego Sierra: „Nu am renunțat noi la el, putea să ne ajute”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Costel Gâlcă a venit cu explicații după plecarea fundașului central cu peste 100 de prezențe în Segunda Division.

„Ceilalți sunt Bancu și Ivan. A mai plecat și Sierra, dar din cauza unor probleme personale, nu am renunțat noi la el. Putea să ne ajute, dar era greu să-l oprim dacă nu e cu mintea aici. Are niște probleme personale, era greu să mai continue cu noi.

Craiova are un plus, în ultimul meci am avut o atitudine bună. Am demonstrat că suntem o echipă bună și putem câștiga și pe suprafețe de joc mai puțin practicabile. Am văzut în direct al doilea meci amical al lui Dinamo, au crescut mult în ultimul an”, a mai spus antrenorul.