Costel Gâlcă are mari probleme, deși Rapid a învins-o cu 2-1 pe Botoșani: „Mă îngrijorează”

Rapid are un start de sezon excelent în SuperLiga României. Giuleștenii antrenați de Costel Gâlcă și au urcat pe primul loc în clasament. Ce concluzii a tras tehnicianul giuleștenilor după acest joc.

Costel Gâlcă, supărat din cauza accidentărilor

Într-o , Rapid a ajuns la cota 10 în SuperLiga României, după succesul obținut în fața celor de la FC Botoșani. la debutul în fața propriilor suporteri.

Gazdele au avut destule emoții pe final, după ce Hervin Ongenda a redus din diferență în minutul 84. Francezul a executat superb o lovitură liberă și nu i-a dat nicio șansă lui Stolz.

După fluierul final, Costel Gâlcă a tras concluziile cu privire la jocul câștigat de echipa sa și a vorbit și despre , care a fost înlocuit pe parcursul partidei.

„Felicit băieții că au făcut un meci destul de bun, vreo 80 de minute s-au prezentat foarte bine. Totul a fost bine, dar mă nemulțumește golul pe care l-am primit. (n. r. despre Baroan) Știam ce calități are, simte jocul, execuție, prezență în joc și finalizare foarte bună. Încă nu este 100%. Pe final de meci i-a fost greu.

Onea are glezna umflată, dar sperăm să nu fie nimic grav. Mă îngrijorează. Și Manea are mâna umflată, dar sperăm să îi avem pe toți apți cât mai repede. În prima repriză nu am reușit să fim prezenți în apropierea careului advers. Intrarea lui Baroan ne-a dat un plus”.

Costel Gâlcă: „Stolz a avut evoluții bune”

„Este important și meciul de astăzi, pentru că am pus accent că întâlnim o echipă bună, cu un antrenor bun. Execuția părea imparabilă, dar nu știu dacă a fost pe lângă sau deasupra zidului. Nu am văzut golul.

Stolz a avut evoluții bune și pe construcția noastră s-au mai greșit pase, dar a apărat destul de bine”, a concluzionat Costel Gâlcă.