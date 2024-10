Costel Gâlcă are probleme înainte de Oțelul Galați – Universitatea Craiova! „Doi jucători sunt în afara lotului”

a plecat la Galați cu gândul la cele trei puncte puse în joc cu Oțelul lui Dorinel Munteanu. Costel Gâlcă știe ce trebuie să facă „alb-albaștrii” pentru a câștiga pe terenul surprizei din SuperLiga.

Calculele lui Costel Gâlcă înainte de Oțelul Galați – Universitatea Craiova: „Aici câștigă multe mingi”

Costel Gâlcă i-a analizat în detaliu pe jucătorii lui Dorinel Munteanu de la Oțelul Galați. Tehnicianul Universității Craiova le-a vorbit suporterilor despre planul oltenilor pentru ultima partida din SuperLiga înaintea pauzei competiționale.

ADVERTISEMENT

„Cunoaștem Oțelul Galați, este o echipă agresivă care în aproape toate meciurile au jucat de la egal la egal sau chiar au fost peste nivelul adversarului. În ultimul meci din Giulești au fost aproape să câștige.

Trebuie să fim agresivi, să nu lăsăm spații. Prin jocul nostru ofensiv creăm ocazii de gol și îmi doresc să le finalizăm. Trebuie să stăm foarte bine tactic, să reducem spațiile între linii și să venim pe mingea a doua.

ADVERTISEMENT

Este o echipă care caută spațiul, vine pe mingea a doua și vine cu centrări în careul adversarului. Aici câștiga multe mingi. Sper să găsim spațiile necesare și să ajungem la poarta lor cât mai repede”, a spus Costel Gâlcă.

Ce problemele de lot are Universitatea Craiova: „Sper să fie în regulă”

, din cauza accidentărilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Costel Gâlcă speră ca celelalte probleme medicale din lotul oltenilor să se rezolve până la ora meciului cu Oțelul.

ADVERTISEMENT

„Paradela este în afara lotului, la fel și Elvir care are probleme la umăr. Sunt mici răceli și dureri la fiecare, dar sper să fie în regulă la ora meciului. Era foarte important să câștigăm meciul cu Slobozia, având în vedere că nu am câștigat de 4 meciuri.

Mi-aș fi dorit să marcăm mai mult, dar până la urmă este o victorie. Trebuie să îi felicit pe jucători pentru că au intrat foarte hotărâți din primul minut. Nu a fost un meci extraordinar ca joc, dar am avut o organizare mult mai bună și nu am primit gol”, a mai spus antrenorul.

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic știe ce-l așteaptă cu Oțelul Galați: „Va fi un meci greu, sunt neînvinși”

Jovo Lukic a debutat în tricoul Universității Craiova în etapa trecută, însă regretă că nu a și înscris cu Unirea Slobozia. Atacantul bosniac a vorbit despre partida cu Oțelul Galați din etapa cu numărul 12 din SuperLiga.

„Prima impresie este una excelentă, am un mare sprijin din partea echipei. Regret că nu am înscris la debutul meu, dar nu are importanță pentru mine să marchez, vreau să câștige echipa. Așa trebuie să continuăm.

Cred că va fi un meci greu, pentru că sunt neînvinși. Sper că putem juca bine și astfel să facem un rezultat bun. Oțelul are o echipă bună, au multă calitate și joacă un fotbal fizic. Trebuie să ne adaptăm la acest lucru și să încercăm să-i învingem”, a declarat vârful.