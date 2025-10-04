Sport

Costel Gâlcă are și o nemulțumire după ce a dus Rapid pe primul loc în Superliga: „Bineînțeles că așa trebuia”

Deși Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Farul și a urcat pe primul loc în Superliga, Costel Gâlcă are și o nemulțumire. Ce nu a mers în jocul giuleștenilor.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 23:42
Costel Gâlcă are și o nemulțumire după ce a dus Rapid pe primul loc în Superliga: „Bineînțeles că așa trebuia”. Foto: SportPicures

Rapid e noul lider al Superligii. Giuleștenii au câștigat duelul cu Farul și au urcat pe primul loc. Costel Gâlcă, antrenorul formației din Capitală, a analizat, după meci, prestația jucătorilor săi și s-a declarat mulțumit de ce a văzut.

Rapid, noul lider al Superligii

Giuleștenii au făcut un meci bun pe teren propriu în fața grupării de la malul mării. Rapid s-a impus cu 3-1 și a urcat pe primul loc în Superliga României. Totuși, Universitatea Craiova ar putea să o devanseze pe echipa de sub Podul Grant dacă va câștiga derby-ul cu FCSB.

Costel Gâlcă a găsit și probleme după Rapid – Farul 3-1

Costel Gâlcă a reacționat după victoria cu Farul. Antrenorul celor de la Rapid s-a declarat mulțumit de felul în care a arătat echipa sa. Tehnicianul speră ca evoluțiile să arate la fel de bine și în etapele următoare.

„Era important să luăm cele trei puncte. Bineînțeles că trebuia să jucăm și a doua repriză la același nivel, dar trebuia să facem mai mult în atac. Au pus presiune pe noi, am intrat cu puțină frică. Antrenamentele sunt foarte reușite. Am jucat contra unui adversar agresiv, care caută profunzimea. Ne-a fost mult mai greu, dar ne dorim ca pe viitor să arătăm și mai bine.

Am pierdut practic controlul meciului în a doua repriză. În prima parte am făcut față pressingului, le-a fost mult mai greu, am marcat două goluri. În repriza a doua am pierdut mijlocul terenului și a fost prea multă frică. Nu am avut prea multă personalitate și răbdare. V-am spus că Koljic e într-o formă foarte bună, a și marcat. Trebuie să punctez că și Baroan a intrat cu o atitudine foarte bună.

Manea a crescut foarte mult și merită să ajungă la echipa națională. Jucătorii știu că atunci când au perioade mai slabe vor să plece, dar eu sper să rămână aici. E important să fim toți uniți și să ne gândim la echipă. Dobre e un jucător important, la fel ca și Petrila. De câte ori au mingea, pun în dificultate apărările adverse”, a declarat Costel Gâlcă, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu
