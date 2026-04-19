Costel Gâlcă, avertisment pentru jucători după U Craiova – Rapid 1-0: „Va juca doar cine poate să alerge!”. Ce a spus despre Dobre

Formația bucureșteană a avut o evoluție palidă, chiar dacă în partea secundă a fost o porțiune din meci în care au produs pericol la . Așadar, Univeristatea Craiova s-a impus în fața celor de la Rapid, , datorită unui gol venit în startul reprizei a doua din partea lui Assad Al Hamlawi.

Costel Gâlcă nu e mulțumit de atitudinea jucătorilor de la Rapid

Antrenorul celor de la Rapid, Constantin Gâlcă, a avut un discurs categoric cu privire la ceea ce se întâmplă la echipa sa și în același timp a dat un avertisment pentru fotbaliștii care nu au performat la nivel de atitudine așa cum se aștepta toată lumea.

„Mă așteptam să fie un meci echilibrat, partida s-a decis la o fază fixă. Am reacționat, însă nu am fost inspirați. Per total, meciul a fost foarte echilibrat. În plan ofensiv, extremele noastre nu au făcut ce au făcut în alte meciuri, trebuie să recunoaștem asta. Au avut realizări în alte partide când am câștigat. Jocul a fost criticat? V-am spus, am găsit soluții la mijlocul terenului, acolo unde nu prea avem acum. Keita a intrat bine ca număr 6, a făcut acel fault pe care nu l-am înțeles. Eu mă gândesc la cupe europene, în momentul ăsta, pentru că am demonstrat că putem și, chiar dacă în primele 5 meciuri nu am făcut multe puncte, ne dorim foarte mult să facem mai bine.

Mijlocașii au dat echilibru, fundașii centrali la fel, cred că și ceilalți trebuie să facă la fel. Mă uitam și la ei că erau foarte obosiți. Nu am urcat cu fundașii laterali, era important să punem presiune pe ei. I-am blocat destul de bine pe construcție, dar nu am avut în ultima treime deciziile bune. Nu se strică nimic, vă spun eu că o să arătăm cu atitudine, cu ambiție, cu mult alergat pe teren, pentru că dacă nu facem asta o să joace cei care pot să aibă travaliu. În general, toți trebuie să alerge mai mult. Vor juca doar cei care pot să alerge! Am demonstrat că putem și în unele meciuri ne-am dus mai jos. Dobre a intrat, a avut o ocazie foarte bună. La fel și Toby, care putea să dea și cu șpițul acolo”, a spus Costel Gâlcă.

Rapid se luptă în continuare pentru cupele europene

Pentru cei de la Rapid este în continuare un final de sezon important, în care giuleștenii caută să-și îndeplinească obiectivul, acela de a prinde un loc de calificare în cupele europene. În funcție de ce se întâmplă în semifinalele Cupei României, pentru trupa lui Costel Gâlcă ar putea să fie de ajuns și locul 4, unul ce ar duce la barajul cu o formație din play-out.

Acest lucru se va întâmpla în cazul în care câștigătoarea Cupei României este o formație ce termină între primele 3 din play-off-ul SuperLigii. Semifinalele se vor disputa între FC Argeș – U Cluj și Dinamo – Universitatea Craiova, iar ultimul act va avea loc în luna mai.