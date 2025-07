Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi după Csikszereda – Rapid 0-2: „Meciul durează 90 de minute! Trebuie să avem mai multă maturitate”

Costel Gâlcă s-a declarat în principiu mulțumit și bucuros la finalul meciului Csikszereda – Rapid 0-2, dar cu un amendament destul de important.

Singura nemulțumire avută de Costel Gâlcă după Csikszereda – Rapid 0-2: „În a doua parte am coborât foarte mult”

Antrenorul echipei din Giulești a spus și că jocul prestat în repriza a doua nu s-a ridicat la nivelul celui din prima parte. El a subliniat în mod special faptul că formația sa a coborât liniile destul de mult și i-a lăsat astfel pe adversari să domine teritorial.

Astfel, tehnicianul a ținut să le transmită „elevilor” săi că este nevoie ca de acum înainte să fie mai maturi și concentrați în totalitate pe toată durata jocului, pentru a nu risca să piardă puncte prețioase pe finaluri de meciuri.

„Da, bucuros în special pentru prima parte, pentru acțiunea de la golul doi, bucuros că am luat aceste trei puncte, veneam după meciul cu CFR, greu, ei veneau după o înfrângere, asta făcea ca meciul să fie și mai dificil pentru noi.

Am avut mult mai multă constanță în prima repriză, comparativ cu meciul de la Mioveni, am dominat jocul, ei s-au retras deliberat, puteam să marcăm mult mai multe goluri. În a doua parte am coborât foarte mult, puteau să marcheze, dar am avut și noi multe spații și nu am putut să profităm de ele.

Prima repriză a fost destul de bună, cu trasee de joc de la antrenamente care ne-au ieșit, a fost totul perfect, dar meciul durează până fluieră arbitrul și atunci trebuie să avem mai multă maturitate în joc.

Ce a spus despre debutul lui Antoine Baroan

(n.r. Despre Baroan) În momentul de față, trebuie să joace mult mai multe minute, să intre în ritm, îi va fi greu, a avut o pauză foarte mare, ne dorim să intre în formă cât mai repede.

(n.r. Despre meciul cu FC Botoșani) E un avantaj având în vedere drumul foarte lung, avem timp de odihnă, ne dorim să câștigăm acest meci, este important pentru noi, nu e o echipă ușor de învins.

Îmi doresc să le dăm satisfacție suporterilor și să câștigăm și meciurile de acasă. (n.r. Despre Aioani) Deocamdată e cu noi, vom vedea ce se va întâmpla în viitor”, a declarat la flash-interviul de la finalul meciului