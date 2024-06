Costel Gâlcă a analizat evoluția „alb-albaștrilor” din Universitatea Craiova – Legia Varșovia, scor 1-0. Tehnicianul grupării din Bănie nu s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi, chiar și după succesul din fața clubului legendar din Polonia.

Costel Gâlcă, concluzii după Universitatea Craiova – Legia Varșovia 1-0: „Nu sunt mulțumit de joc”

în stagiul de pregătire din Austria după Pafos. „Alb-albaștrii” s-au impus cu 1-0 în fața clubului din Polonia, însă Costel Gâlcă nu s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul Universității Craiova a anunțat ce așteaptă din partea „alb-albaștrilor”. Costel Gâlcă își dorește ca fotbaliștii „juveților” să își îmbunătățească relațiile de joc în stagiul de pregătire din Austria în timpul rămas.

„Suntem în pregătire, nu sunt mulțumit de jocul echipei. Bineînțeles că avem mult de lucrat, a fost o victorie muncită, dar să nu uităm că ieri am pierdut. Mă interesează mai mult ca jucătorii să creeze relații de joc, dar în momentul acesta nu am o concluzie concretă.

ADVERTISEMENT

Toți sunt foarte implicați, tocmai de asta le-a fost și greu în aceste două meciuri. Sperăm să fie din ce în ce mai bine, mai avem o săptămână și două jocuri. Sper să îmbunătățim jocul echipei atât în atac, cât și în apărare pentru că mai avem mult de lucrat.

Maribor și Botev sunt două echipe bune, cred că Maribor este favorită. Sunt echipe pe care trebuie să le luăm în considerare pentru că au progresat mult în ultimii ani. Sperăm să ajungem într-un moment bun la ora jocului”, a spus Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Mihai Căpățînă se gândește la titlu: „Ne dorim, chiar dacă este devreme”

Mihai Căpățînă a fost autorul unui gol superb în – Legia Varșovia. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a mărturisit că gândul său este la titlul din SuperLiga, chiar și cu câteva săptămâni înaintea primului meci din campionat.

„A fost un test dificil pentru că și ieri am avut un joc de pregătire. Venim după o perioadă în care am acumulat mult, ne bucurăm că am reușit să câștigăm împotriva unei echipe foarte bune din Polonia. Cred că am făcut și un joc bun, am atins parametrii pe care îi doream.

ADVERTISEMENT

Sper să rămânem sănătoși și să ne pregătim la fel de bine în continuare. Condițiile sunt la cel mai bun nivel, până acum ne-am pregătit foarte bine. Am răspuns pozitiv la toate antrenamentele pe care Mister ni le-a fixat.

Am avut antrenamente intense, foarte bune. Îmi propun ce își propune toată lumea. Cred că obiectivele sunt clare, de mult timp ne dorim să câștigăm titlul. Chiar dacă este devreme, gândul nostru trebuie să fie acolo.

Îmi doresc să ne calificăm și în grupele Conference League, în urmă cu doi ani am fost foarte aproape în play-off. Ne dorim să fim în grupe pentru că toată Oltenia își dorește acest lucru, mai ales noi”, a declarat mijlocașul.