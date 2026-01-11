Costel Gâlcă continuă să ceară jucători conducerii la finalul pregătirii din Antalya: „Este greu să-i găsești”. Primele impresii după cantonamentul de iarnă

ADVERTISEMENT

După ce a pierdut în primul meci amical, contra polonezilor de la Wisla Plock, Rapid a reușit să câștige contra bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia. La finalul pregătirii, Costel Gâlcă nu s-a arătat extrem de mulțumit de jocul echipei sale și continuă să spere că va primi mai mulți jucători în următoarea perioadă.

Ce a spus Costel Gâlcă despre transferurile de care are nevoie la Rapid

Perioada de pregătire din Antalya a luat sfârșit pentru Rapid, iar Costel Gâlcă încă nu a primit jucătorii pe care și-i dorește la echipă. Tehnicianul giuleștenilor a solicitat întăriri încă din 2025, însă acestea întârzie să apară.

ADVERTISEMENT

fotbalist venit în locul lui Antoine Baroan, care nu mai intră în calculele clubului din cauza unor probleme de comportament. Antrenorul giuleștenilor este în așteptarea întăririlor promise de Dan Șucu:

„Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Avem niște jucători care sunt mai încărcați, cam patru la număr. Greul abia acum începe. Mai așteptăm să vină ceva jucători. Mă bucur pentru Paraschiv, a depus un efort foarte mare și a înscris un gol foarte frumos. Avem timp să mai integrăm și alți jucători. Este greu să găsești jucătorii care să fie și convenabili pentru noi din punct de vedere financiar. Golul lui Grameni a fost foarte frumos, are o lovire foarte bună de balon. De la echipă poate să plece oricine dacă este convenabil pentru club și jucător.

ADVERTISEMENT

Trebuie să încercăm să controlăm jocul mai bine la mijlocul terenului și să avem un joc defensiv mai bun. Cu cei care o să vină, cu siguranță că vom crește valoarea lotului. Eu îmi doresc să vină câțiva jucători pe posturi pe care le-am enumerat și în trecut și sper să fim ceva mai bine”, a declarat Costel Gâlcă după Rapid – CSKA 1948 Sofia 2-1

ADVERTISEMENT

Declarații Costel Gâlcă după Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1

Fotbaliștii lui Rapid speră la cel puțin un trofeu în 2026. Ce a declarat Răzvan Onea

Rapid București a fost liderul campionatului timp de o bună parte a sezonului regulat, însă a pierdut prima poziție chiar înaintea pauzei competiționale, când giuleștenii au fost depășiți de Universitatea Craiova. Răzvan Onea, unul dintre cei mai vechi jucători ai echipei, speră ca la finalul acestui sezon să se bucure împreună cu colegii săi de minimum un trofeu:

„A fost un meci în condiții puțin mai speciale. A fost vânt, ploaie, dar mă bucur că am ieșit sănătoși. Am obținut o victorie de moral care sper să ducă la mai multe în campionat. Grameni și-a arătat calitatea și a pus-o direct în poartă. A calculat bine intensitatea vântului și a reușit un gol frumos.

ADVERTISEMENT

Am văzut ce temperaturi sunt în toată țara, dar sper ca terenul de pe Giulești să arate cât mai bine sâmbătă și să obținem cele trei puncte. În cantonament a fost puțin mai greu la început, dar după trei zile ne-am obișnuit. Urmează un an greu, dar la sfârșit sper să terminăm cu minimum un trofeu. (n.r. – Vă veți întoarce cu același avion cu cei de la Dinamo) În afara terenului nu există derby-uri. Suntem prieteni cu jucătorii de la Dinamo”, a spus Răzvan Onea la finalul partidei cu bulgarii.

Meciul cu CSKA Sofia i-a înfuriat pe fani

Partida dintre Rapid și CSKA 1948 Sofia a putut fi urmărită online, pe canalul de YouTube al giuleștenilor, însă doar contra cost. din cauza lipsei de semnal și a întreruperilor continue. Din fericire pentru fanii rapidiști, ei au putut urmări partida gratis pe stream-ul bulgarilor.

„Mulțumim echipei bulgare pentru transmisia live gratuită, nu ca voi să cereți bani și pentru un meci amical. Așa de fomiști ați ajuns, nu vă mai ajung banii. Avem cele mai scumpe abonamente din țară, dar voi nu investiți deloc în jucători. Dacă se poate să luați doar jucători gratis și împrumut, iar tot ce e bun, domnul Șucu vinde imediat. E clar că nu se vrea performanță, doar profit”, a scris unul dintre fani pe Facebook.