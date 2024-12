Costel Gâlcă dă vina pe arbitraj după Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-2: „Nedrept! Nu a fost corner la golul lor”

Hotărât lucru, Universitatea Craiova nu poate să lege mai mult de două victorii la rând și acesta este unul dintre motivele din cauza cărora nu va putea să se bată cu șanse mari la titlul de campioană. După succesele cu Hermannstadt și UTA, și au ratat astfel șansa de a urca, cel puțin provizoriu, în fotoliul de lider.

Costel Gâlcă acuză arbitrajul după eșecul Universității Craiova cu CFR Cluj: „Nu a fost corner la golul lor”

În fața unei Universitatea Craiova privea cu mare încredere partida cu CFR Cluj din etapa 18 a SuperLigii. Cu un moral foarte bun, dat de ultimele rezultate înregistrate, trupa din Bănie visa cu ochii deschiși la o victorie, care să o readucă pe primul loc al clasamentului.

Din păcate pentru ea, care și-a ispășit o suspendare pentru cumul de cartonașe galbene, iar jocul prestat a fost de cele mai multe ori unul haotic, fără niciun orizont.

Iar când era clar că misiunea oltenilor devenea foarte dificilă. Mai ales că și ocaziile cu adevărat importante la poarta lui Hindrich au cam lipsit, iar replicile ardelenilor pe contraatac erau din ce în ce mai periculoase.

Contre în urma cărora trupa lui Dan Petrescu devenind astfel noul lider al campionatului. Cel puțin până luni, când rivala locală U Cluj joacă pe teren propriu cu UTA Arad.

Deși victoria lui CFR Cluj nu prea poate fi pusă la îndoială, tehnicianul oltean Costel Gâlcă încearcă să găsească o scuză și acuză arbitrajul lui Marcel Bîrsan. El e de părere că la primul gol al ardelenilor a fost acordat eronat un corner, deși de la executarea loviturii de colț și până când mingea a ajuns la Matei Ilie au fost cel puțin cinci pase făcute de jucătorii CFR-ului.

„Un meci greu, la faza golului nu a fost corner. Am încercat să desfacem echipa adversă, dar am avut foarte puține acțiuni la poartă în prima repriză. În a doua repriză am încercat ceva mai mult. Golul lor vine după un corner care a fost acordat pe nedrept.

Știam că va fi greu, dar am sperat că întoarcem, dar nu am fost așa inspirați. Noi încercăm, dar mai intervine și calitatea. Nu marcăm, deși ne străduim să aducem mingea în fața porții. Pe mingea a doua s-a pierdut marcajul azi. Dar mai avem meciuri de jucat și încercăm să revenim.

E greu fără el, Mitriță e un jucător important, dar trebui să găsim soluții, putem să câștigăm fără el. Niciun meci nu e ușor. Vom încerca și în Cupă să punem ce avem mai bun în teren, și în campionat la fel”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-2.