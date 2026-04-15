Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv

În contextul tensiunilor de la Rapid, Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare la două zile după meciul cu FC Argeș din Giulești, încheiat la egalitate, 0-0.
Bogdan Mariș, Cristi Coste
15.04.2026 | 18:16
Rapid a făcut un nou pas greșit în play-off, 0-0 pe teren propriu contra lui FC Argeș, și a rămas la 7 puncte în urma liderului Universitatea Cluj cu 6 etape înainte de finalul sezonului. După meciul disputat în Giulești, Alex Dobre a făcut o afirmație surprinzătoare, declarând că tactica folosită de antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) nu îi pune în valoare calitățile. În acest context tensionat, antrenorul giuleștenilor a luat o decizie care i-a surprins pe jucători.

După antrenamentul pe care cei de la Rapid l-au efectuat miercuri la prânz, Costel Gâlcă i-a invitat pe jucători la o masă, unde nu a fost prezentă nicio persoană din conducerea clubului, doar antrenorul, elevii săi și cei din staff-ul tehnic. Fotbaliștii Rapidului au rămas surprinși, deoarece acest lucru nu se mai întâmplase până acum, iar momentul este unul dificil, ținând cont de tensiunile care există în vestiar.

Din informațiile FANATIK, antrenorul nu a reproșat nimic jucătorilor, însă le-a transmis acestora să strângă rândurile și să fie uniți, deoarece urmează partide extrem de importante în play-off. Nota a fost achitată de Costel Gâlcă. Deși înțelegerea sa expiră în 2027, viitorul antrenorului pe banca echipei nu este unul deloc sigur, iar FANATIK a dezvăluit că Daniel Pancu este principala variantă a lui Dan Șucu.

Cum a comentat Marius Șumudică scandalul de la Rapid

Fostul antrenor al giuleștenilor, Marius Șumudică, a analizat evenimentele de la Rapid în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA: „Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult. Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun. A marcat 15 goluri pentru Rapid, este principalul marcator al echipei, iar acest lucru nu poate fi șters ușor cu buretele. Eu, ca antrenor, am avut o grămadă de jucători pe care îi auzeam pe la spate că făceau anumite gesturi, însă mă făceam că nu văd, ca să nu intru în conflict. Ba chiar îmi plăceau aceste dispute, în sensul în care înțelegea ceva din momentul respectiv. Eu nu aș face un așa mare caz din acest gest făcut de Dobre”, a declarat Marius Șumudică.

Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”!...
Digisport.ro
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”

În ce situație se află Rapid în play-off

După rezultatele din etapa a 4-a a play-off-ului, Rapid a ajuns la 32 de puncte și ocupă momentan locul 3 în clasament, la 7 puncte în urma liderului U Cluj și la 4 lungimi distanță de a doua clasată, Universitatea Craiova. Pentru gruparea pregătită de Costel Gâlcă urmează două partide în deplasare, contra Craiovei și împotriva lui Dinamo.

  • 2027 este anul în care expiră contractul lui Costel Gâlcă la Rapid
  • 3 trofee a câștigat tehnicianul în carieră, toate cu FCSB
Verdict devastator după accidentarea din Liverpool – PSG 0-2! Un star ar urma...
Fanatik
Verdict devastator după accidentarea din Liverpool – PSG 0-2! Un star ar urma să rateze Cupa Mondială. Update
Iran, decizie clară în privința trădătoarei. Ce se întâmplă imediat cu Zahra Ghanbari,...
Fanatik
Iran, decizie clară în privința trădătoarei. Ce se întâmplă imediat cu Zahra Ghanbari, jucătoarea care a cerut azil în Australia
Cristiano Ronaldo se gândește la Campionatul Mondial din 2030: „Aș putea să mai...
Fanatik
Cristiano Ronaldo se gândește la Campionatul Mondial din 2030: „Aș putea să mai joc încă 4 ani”
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui Burleanu ce selecționer să aducă la națională: 'Singurul antrenor pentru care ar garanta!'
