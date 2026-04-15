Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv

Rapid a făcut un nou pas greșit în play-off, 0-0 pe teren propriu contra lui FC Argeș, și a rămas la 7 puncte în urma liderului Universitatea Cluj cu 6 etape înainte de finalul sezonului. După meciul disputat în Giulești, Alex Dobre a făcut o afirmație surprinzătoare, declarând că tactica folosită de antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) nu îi pune în valoare calitățile. În acest context tensionat, antrenorul giuleștenilor a luat o decizie care i-a surprins pe jucători.

Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși

După antrenamentul pe care cei de la Rapid l-au efectuat miercuri la prânz, Costel Gâlcă i-a invitat pe jucători la o masă, unde nu a fost prezentă nicio persoană din conducerea clubului, doar antrenorul, elevii săi și cei din staff-ul tehnic. Fotbaliștii Rapidului au rămas surprinși, deoarece acest lucru nu se mai întâmplase până acum, iar momentul este unul dificil, ținând cont de .

Din informațiile FANATIK, antrenorul nu a reproșat nimic jucătorilor, însă le-a transmis acestora să strângă rândurile și să fie uniți, deoarece urmează partide extrem de importante în play-off. Nota a fost achitată de Costel Gâlcă. Deși înțelegerea sa expiră în 2027, viitorul antrenorului pe banca echipei nu este unul deloc sigur, iar .

Cum a comentat Marius Șumudică scandalul de la Rapid

Fostul antrenor al giuleștenilor, : „Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult. Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun. A marcat 15 goluri pentru Rapid, este principalul marcator al echipei, iar acest lucru nu poate fi șters ușor cu buretele. Eu, ca antrenor, am avut o grămadă de jucători pe care îi auzeam pe la spate că făceau anumite gesturi, însă mă făceam că nu văd, ca să nu intru în conflict. Ba chiar îmi plăceau aceste dispute, în sensul în care înțelegea ceva din momentul respectiv. Eu nu aș face un așa mare caz din acest gest făcut de Dobre”, a declarat Marius Șumudică.

În ce situație se află Rapid în play-off

După rezultatele din etapa a 4-a a play-off-ului, Rapid a ajuns la 32 de puncte și ocupă momentan locul 3 în clasament, la 7 puncte în urma liderului U Cluj și la 4 lungimi distanță de a doua clasată, Universitatea Craiova. Pentru gruparea pregătită de Costel Gâlcă urmează două partide în deplasare, contra Craiovei și împotriva lui Dinamo.

