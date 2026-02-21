Costel Gâlcă, detalii despre strategia câștigătoare din derby după Rapid – Dinamo 2-1: „Știam că vor lăsa spații”. Ce jucători a remarcat

ADVERTISEMENT

Rapid a obținut trei puncte foarte importante în economia luptei la titlu. Giuleștenii au învins-o pe Dinamo în derby-ul de pe Arena Națională și i-au egalat pe „câini” cu două etape înainte de final. Costel Gâlcă a fost mulțumit de noile transferuri de la Rapid și nu este îngrijorat de faptul că Dinamo a avut aproape de cinci ori mai multe pase reușite decât echipa sa.

Moruțan și Paraschiv au ieșit la rampă! Ce a spus Costel Gâlcă despre noile transferuri

Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan au fost doi jucători aduși la Rapid în această iarnă și de la care s-a așteptat impact imediat. Cu toate acestea, cei doi nu au făcut partide memorabile până în acest punct al campionatului, însă derby-ul cu Dinamo a fost momentul în care ambii s-au descătușat.

La finalul partidei, Costel Gâlcă a fost în sfârșit mulțumit de cei doi. Întrebat despre modul în care Dinamo a controlat partida, tehnicianul celor de la Rapid a explicat că rezultatul este mult mai important decât estetica jocului.

„Este important pentru noi ca jucătorii care au venit să intre în joc și să facă jocuri bune. Mă bucur pentru Daniel că a înscris și mă bucur că am câștigat. Mă bucur și pentru Borza, pentru că a reușit să marcheze. Este un semn foarte bun pentru noi. Nimic nu este sigur. Trebuie să riscăm (n.r. – Aioani nu era apt 100%). Și celălalt portar avea probleme și a fost bine că a rezistat Aioani și a făcut un meci bun.

Mai sunt multe meciuri. Avem jucători care au venit de curând și sperăm să-i integrăm. Paraschiv avea nevoie de gol și de acest meci. Și Moruțan a avut realizări foarte bune în joc. Era important să câștigăm astăzi. Știam că vom juca cu o echipă bună, dar știam că vor lăsa spații. Am putut să-i surprindem și atunci am avut și realizări. Și la Constanța am avut primele ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Mi-aș dori ca echipa mea să controleze jocul, dar mai important este rezultatul și eficiența pe care o ai în joc”, a declarat Costel Gâlcă pentru

Cum a arătat statistica meciului Rapid – Dinamo 2-1

Dinamo a început bine meciul de pe Arena Națională și a reușit să înscrie în minutul 15, prin Alberto Soro, însă După alte 15 minute, Rapid a reușit să deschidă scorul prin Andrei Borza și să-și dubleze avantajul la scurt timp.

Giuleștenii au cedat inițiativa după ce tabela a arătat 2-0, iar Dinamo a dominat copios partida. și un număr de 514 pase reușite din 579, adică un procentaj de 89%. De partea cealaltă, Rapid stă dezastruos la acest capitol. Doar 126 de pase au reușit jucătorii alb-vișinii în derby-ul cu Dinamo, dintr-un total de 194, adică un procentaj horror, de 65%. Cu toate acestea, Rapid a fost mai eficientă, în timp ce Dinamo nu a produs ocazii de poartă, în ciuda acestor statistici.