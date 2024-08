Costel Gâlcă, dezamăgit de jucători după Universitatea Craiova – Petrolul 0-0, meci fără șut pe poartă pentru olteni: “Neputincioși!”

Universitatea Craiova a făcut un pas greșit duminică seară, chiar pe teren propriu.

Costel Gâlcă a oferit o primă reacție la finalul celor 90 de minute. Tehnicianul oltenilor s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă, foc și pară după remiza de acasă cu Petrolul: „Am fost neputincioși!”

Partida a fost dominată mai mult de către oaspeți. Oltenii și-au creat extrem de puține faze de gol, iar Gâlcă a evidențiat faptul că jucătorii săi au fost depășiți din punct de vedere fizic.

„În prima repriză am jucat foarte prost. Câțiva dintre jucători nu au putut, au ieșit accidentați. A fost încărcătura. Ivan s-a întins după o minge și a simțit ceva.

ADVERTISEMENT

Am jucat prost. Am demonstrat că nu putem juca la 3-4 zile, cum îmi doream eu. Cred că ne trebuiau două echipe. Am fost neputincioși, s-a văzut și în teren.

„Trebuie să schimbăm tot!”

În a doua repriză am pus presiune, dar nu am putut marca. Niciodată nu introduc un jucător din primul minut până nu îl întreb. Eu îmi asum decizia de a începe cu un prim 11, dar și ei trebuie să-și asume că sunt 100%.

ADVERTISEMENT

(n.r. despre transferuri) Sperăm să-i avem și să vină cât mai repede. Și cu jucătorii pe care îi avem, eu zic că ne trebuie mult timp să ne perfecționăm. Și din punct de vedere fizic mai avem mult de lucru. Sunt dezamăgit și cred că acesta nu este drumul pentru a te lupta la titlu. Trebuie să schimbăm tot, mentalitatea, atitudinea.”, a reacționat Costel Gâlcă, după meciul cu Petrolul Ploiești.

Tehnicianul Craiovei, mesaj de susținere pentru Nicușor Bancu, cel care și-a pierdut tatăl chiar înaintea partidei din Bănie!

Nicușor Bancu a primit o veste tragică înaintea partidei dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești. . Gâlcă i-a transmis jucătorului un mesaj de susținere chiar după meciul de duminică seară.

ADVERTISEMENT

„Toți suntem alături de el (n.r. Nicușor Bancu), de familia lui. Păcat că astăzi nu i-am putut aduce o victorie, să-i mai alinăm din durere”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.