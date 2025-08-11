Sport

Costel Gâlcă, dezamăgit după Oțelul – Rapid 1-1: „Eram convins că o să câștigăm! Nu am arătat deloc bine”

Ce a declarat Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, la finalul meciului cu Oțelul. Giuleștenii rămân în spatele Universității Craiova.
Alex Bodnariu
12.08.2025 | 00:31
Costel Galca dezamagit dupa Otelul Rapid 11 Eram convins ca o sa castigam Nu am aratat deloc bine
ULTIMA ORĂ
Costel Gâlcă, primele concluzii după Oțelul - Rapid 1-1

Oțelul Galați și Rapid au încheiat la egalitate, 1-1, ultimul meci din runda cu numărul 5 a Superligii României. Giuleștenii au ratat șansa să urce pe primul loc în ierarhie. La final, antrenorul echipei bucureștene, Costel Gâlcă, a analizat evoluția jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

Rapid, doar un egal la Galați. Costel Gâlcă, îngândurat înainte de derby-ul cu FCSB

Rapidul nu a făcut un meci slab la Galați, însă au existat multe momente în care jucătorii lui Costel Gâlcă au părut lipsiți de inspirație în ultima treime. Alex Dobre a fost unicul marcator al grupării din Giulești.

Costel Gâlcă a analizat prestația jucătorilor săi și a tras câteva semnale de alarmă. Antrenorul celor de la Rapid a ținut să scoată în evidență greșelile de pe faza de construcție și a dat de înțeles că vor apărea schimbări în primul 11 pentru derby-ul cu FCSB de săptămâna viitoare.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă: „Cu siguranță vor juca alți jucători care pot da mai mult, ca să le punem probleme celor de la FCSB”

„Mulțumit între ghilimele. Am făcut o repriză foarte proastă. Adversarii au fost agresivi. Am vorbit asta cu băieții. În repriza a doua am jucat mai bine și am putut să și marcăm. Am avut și alte ocazii.

Putem să jucăm mai mult între linii. În prima repriză am jucat de pe o parte pe alta. Fundașii lor ajungeau ușor la minge. Le-am zis băieților să avem mai multă personalitate, să jucăm la mijlocul terenului. Îmi doream foarte mult să câștig aici. Erau trei puncte importante pentru noi.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Toată echipa a jucat cu multă frică în prima repriză. Prea mult respect. E bine că am revenit și ne-am creat ocazii de gol. Hromada e accidentat și nu cred că îl vom avea pentru meciul care vine. Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar. Arbitrul decide. Îmi doream trei puncte azi, vă spun sincer. Eram convins că o să le luăm. E și meritul adversarului, a făcut o primă repriză foarte bună.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digisport.ro
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România

Vom vedea. Cu siguranță vor juca alți jucători care pot da mai mult, ca să le punem probleme celor de la FCSB. Îmi doream foarte mult să fim mai constanți în joc azi. Dacă vrem să avem personalitate și să avem mingea, trebuie să avem mai multă încredere.

ADVERTISEMENT

Problema a fost că nici echipa nu a arătat foarte bine în prima repriză. Nu știu dacă a fost prea multă încredere sau prea multă relaxare. Nu am arătat deloc bine. Nu pot să îmi explic. Am început meciurile foarte bine, dar această primă repriză a fost foarte proastă”, a explicat Costel Gâlcă șa finalul partidei de la Galați, conform Digi Sport.

Rapidul va juca în etapa următoare cu FCSB. Se anunță un duel extrem de tensionat. Roș-albaștrii încă sunt în criză, iar giuleștenii speră să profite și să mărească diferența de puncte din ierarhia Superligii.

Laszlo Balint, supărat pe felul în care echipa sa a gestionat repriza secundă...
Fanatik
Laszlo Balint, supărat pe felul în care echipa sa a gestionat repriza secundă în Oțelul – Rapid 1-1: „Am fost limitați. S-a văzut diferența”
Alex Dobre nu se descurajează după Oțelul – Rapid 1-1: „Campionatul este un...
Fanatik
Alex Dobre nu se descurajează după Oțelul – Rapid 1-1: „Campionatul este un maraton”
Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte „vizibil” în fotbalul românesc....
Fanatik
Gino Iorgulescu a explicat de ce nu e foarte „vizibil” în fotbalul românesc. Întrebarea care l-a făcut să închidă telefonul!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!