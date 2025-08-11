Costel Gâlcă, dezamăgit după Oțelul – Rapid 1-1: „Eram convins că o să câștigăm! Nu am arătat deloc bine”

Giuleștenii au ratat șansa să urce pe primul loc în ierarhie. La final, antrenorul echipei bucureștene, Costel Gâlcă, a analizat evoluția jucătorilor săi.

Rapid, doar un egal la Galați. Costel Gâlcă, îngândurat înainte de derby-ul cu FCSB

Rapidul nu a făcut un meci slab la Galați, însă au existat multe momente în care jucătorii lui Costel Gâlcă au părut lipsiți de inspirație în ultima treime. Alex Dobre a fost unicul marcator al grupării din Giulești.

Costel Gâlcă a analizat prestația jucătorilor săi și a tras câteva semnale de alarmă. Antrenorul celor de la Rapid a ținut să scoată în evidență greșelile de pe faza de construcție și a dat de înțeles că vor apărea schimbări în primul 11 pentru

Costel Gâlcă: „Cu siguranță vor juca alți jucători care pot da mai mult, ca să le punem probleme celor de la FCSB”

„Mulțumit între ghilimele. Am făcut o repriză foarte proastă. Adversarii au fost agresivi. Am vorbit asta cu băieții. În repriza a doua am jucat mai bine și am putut să și marcăm. Am avut și alte ocazii.

Putem să jucăm mai mult între linii. În prima repriză am jucat de pe o parte pe alta. Fundașii lor ajungeau ușor la minge. Le-am zis băieților să avem mai multă personalitate, să jucăm la mijlocul terenului. Îmi doream foarte mult să câștig aici. Erau trei puncte importante pentru noi.

Toată echipa a jucat cu multă frică în prima repriză. Prea mult respect. E bine că am revenit și ne-am creat ocazii de gol. Hromada e accidentat și nu cred că îl vom avea pentru meciul care vine. Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar. Arbitrul decide. Îmi doream trei puncte azi, vă spun sincer. Eram convins că o să le luăm. E și meritul adversarului, a făcut o primă repriză foarte bună.

Vom vedea. Cu siguranță vor juca alți jucători care pot da mai mult, ca să le punem probleme celor de la FCSB. Îmi doream foarte mult să fim mai constanți în joc azi. Dacă vrem să avem personalitate și să avem mingea, trebuie să avem mai multă încredere.

Problema a fost că nici echipa nu a arătat foarte bine în prima repriză. Nu știu dacă a fost prea multă încredere sau prea multă relaxare. Nu am arătat deloc bine. Nu pot să îmi explic. Am început meciurile foarte bine, dar această primă repriză a fost foarte proastă”, a explicat Costel Gâlcă șa finalul partidei de la Galați, conform Digi Sport.

Rapidul va juca în etapa următoare cu FCSB. Se anunță un duel extrem de tensionat. Roș-albaștrii încă sunt în criză, iar giuleștenii speră să profite și să mărească diferența de puncte din ierarhia Superligii.