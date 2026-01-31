Costel Gâlcă, dezamăgit după Rapid – U Cluj 0-2: „Nu mă aşteptam să pierdem!” Când va debuta Talisson

ADVERTISEMENT

Rapid nu a reuşit să rupă blestemul cu U Cluj. „Şepcile roşii” au câştigat a patra oară consecutiv pe Giuleşti, , şi urcă pe locul 5, la doar şase lungimi de echipa giuleşteană, care rămâne pe locul 3.

Costel Gâlcă a dezvăluit unde s-a decis Rapid – U Cluj 0-2: „Au marcat dintr-o fază fixă”

Golurile au fost marcate de Mendy, în minutul 67 şi de Dan Nistor, cu cinci minute înainte de final dintr-un penalty scos de acelaşi Mendy, în tricoul Universităţii Cluj.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a fost dezamăgit de înfrângere. Antrenorul Rapidului a declarat că echipa lui nu se aştepta la acest rezultat, care a fost decis de o fază fixă, iar plusul de pe bancă nu a mai venit:

„Mă aşteptam să fie un meci echilibrat. Doar o acţiune am finalizat-o pe spaţiul porţii. Meciul s-a decis într-o fază fixă, nu ştiu dacă a fost penalty la golul doi. Ăsta e fotbalul, nu avem ce face. Trebuie să ne uităm la următorul meci.

ADVERTISEMENT

Sincer, nu mă aşteptam să pierdem. În a doua parte am început destul de bine, am avut ocazii. Bineînţeles că plusul acela de pe bancă nu a venit. Era important pentru noi să putem să marcăm, să îi desfacem mai mult.

ADVERTISEMENT

Nu a fost aşa, au marcat din fază fixă, s-au retras, nu au lăsat spaţii şi au avut şi o contră din care puteau să marcheze. Sunt jucători care au venit de puţin timp şi trebuie să le dăm timp de adaptare. Trebuie să se integreze”, a declarat Costel Gâlcă la finalul meciului.

Când debutează Talisson: „Mai are nevoie de timp”

Antrenorul Rapidului este sigur că brazilianul Talisson nu este încă pregătit şi va mai avea nevoie de o perioadă până să intre. Gâlcă nu vrea să dea vina pe absenţele din lot şi spune că la Sibiu vor fi modificări în echipa de start:

ADVERTISEMENT

„Nu a jucat nici Paraschiv, nici Moruţan prea mult. Trebuie să le dăm timp să aibă ritm. Talisson este un jucător important care o să ne ajute, dar mai are nevoie de timp. Supăraţi sunt toţi când îi schimbăm, nu doar Dobre. Avem multe meciuri şi trebuie să ne uităm la tot lotul.

Ce să facem? Trebuie să felicităm adversarul, să mergem înainte. Mai avem şase meciuri şi vrem să câştigăm următoarele meciuri. Am avut lipsuri, dar nu am început cu asta. Avem un lot, pe aceştia îi folosim.

Nu l-am văzut pe Lars Krammer, pe Paşcanu, pe Manea, care are problema pe care o are. Nu trebuie să o interpretăm ca o scuză. Am încredere în toţi, jucătorii trebuie să aibă ritm. La Sibiu o să intre şi alţi jucători”, a spus Gâlcă la final.