Costel Gâlcă dezvăluie secretul revenirii Universității Craiova de la 0-3 în meciul cu Farul: ”Am devenit mai verticali”

, după hattrick-ul reușit de Alexandru Mitriță. Cu acest rezultat de egalitate, ”alb-albaștrii” și-au asigurat matematic poziția pe podium și continuă lupta pentru locul 2.

Costel Gâlcă, prima reacție după Farul – Universitatea Craiova 3-3

La finalul partidei Farul – Universitatea Craiova 3-3, care a încheiat etapa a 9-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Costel Gâlcă a vorbit despre momentele decisive care au dus la revenirea formației sale.

”Știam că va fi un meci greu, știam ce ne așteaptă. Repriza a doua am căzut total în unele momente. Laurențiu Popescu a apărat extraordinar, a scos câteva mingi importante, apoi cu cei veniți de pe bancă am devenit mai verticali și am reușit să reintrăm în meci.

Mitriță e foarte important pentru noi. Are o calitate individuală foarte bună, poate marca, poate da pase decisive. A făcut-o astăzi și cu ajutorul echipei, pentru că cei care au intrat de bancă au făcut-o bine.

Daniel (n.r. – Ștefan Daniel Bana) a intrat bine și cu FCSB, e un jucător vertical și în fotbalul de astăzi astfel de jucători sunt decisivi. Campionatul care vine echipa va fi mult mai pregătită, va avea atitudine și încredere”, a declarat Gâlcă.

Gâlcă anunță schimbări în lotul oltenilor

Tehnicianul Universității Craiova a mărturisit că vor exista schimbări în lot pentru sezonul viitor, vor fi aduși jucători, însă a refuzat să vorbească despre cine va pleca din actualul grup al oltenilor.

”Cu siguranță că vor veni jucători noi, vrem să avem un lot competitiv. Nu știu câți vor veni, dar sper să fac alegerile bune. În acest moment rămân toți, sunt jucătorii Universității Craiova, vedem ce se va întâmpla la final”, a spus Costel Gâlcă.

Partida de la Ovidiu a fost marcată de mai multe momente controversate, unul dintre ele fiind pentru Farul și din care Louis Munteanu a deschis scorul.

Înaintea partidei, jucătorii Universității Craiova au ținut să-i aducă un . Ei au ieșit pe gazon cu tricouri imprimate cu chipul fostului fotbalist, iar pe spate aveau numărul 9 și numele atacantului.