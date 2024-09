Costel Gâlcă, dur cu jucătorii Universității Craiova după remiza cu U Cluj: „Nu am existat în prima repriză!”

și continuă o serie de alte 3 rezultate negative, în care oltenii nu au cunoscut gustul victoriei. Iar acesta este doar unul dintre motivele pentru care trupa lui Gâlcă a ajuns pe locul 4 în clasament.

Costel Gâlcă după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Am greșit foarte mult, nu am existat în prima repriză”

Universitatea Craiova și-a anunțat intențiile clare de a se bate la titlu în acest sezon de SuperLiga, dar rezultatele înregistrate în ultima perioadă continuă să fie dezamăgitoare.

Asta pentru că din momentul în care și-a anunțat candidatura la câștigarea campionatului, oltenii au făcut doar două puncte în 4 etape, iar efectul s-a văzut imediat. Au căzut până pe poziția 4, una cu care, din păcate, și-a cam obișnuit suporterii în ultimii ani.

Și nici la U cluj, chiar dacă întâlnea liderul surpriză al SuperLigii, prestația Universității Craiova nu a fost una dătătoare de speranță. Asta pentru că „șepcile roșii” au fost mai mereu la cârma jocului, au condus chiar cu 1-0 după golul marcat în prima repriză de Thiam și doar golul lui Oshima, înscris cu destul noroc în partea secundă, a făcut ca băieții lui Gâlcă să nu înregistreze un al doilea eșec la rând, după cel din etapa trecută de la Iași.

Extrem de dezamăgit de rezultatul final, dar mai ales de prestația propriei echipe, antrenorul oltean Costel Gâlcă nu a ezitat la finalul jocului să-și critice elevii pentru modul cum au evoluat sub Feleac. El a recunoscut că punctul a fost obținut cu multă șansă, în primul rând din cauza unei prime reprize foarte proaste.

„Am spus înainte că-mi doream să luăm cele trei puncte, băieții au fost montați toată săptămâna. În prima repriză nu prea am existat. Ne-a fost frică, n-am avut personalitate în teren în prima repriză.

E o echipă greu de desfăcut U Cluj, e organizată. Am greșit foarte mult. Când pierzi mingea așa ușor, e normal să fac schimbări. Cei care au intrat au făcut-o bine. În a doua repriză am avut ceva ocazii, am avut și șansă la gol, dar nu e de ajuns cu 45 de minute.



Unii abia și-au revenit, forma jucătorilor oscilează destul de mult. Baiaram a jucat bine meciul trecut, acum puțin mai slăbuț. E greu să alegi un cel mai bun prim 11. Sperăm să fim cât mai buni și să câștigăm puncte.

Nu este ciudat că «U» Cluj e lider. Dacă au luat puncte, au luat pe meritul lor. Au omogenitate în echipă”, a spus Costel Gâlcă la flash-interviul de la finalul partidei U Cluj – Universitatea Craiova 1-1.