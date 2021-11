Ce spune Costel Gâlcă despre posibilitatea de a prelua echipa națională. Cum vede conflictul din sânul „Generației de Aur”. Exclusiv

Fostul antrenor al FCSB, Costel Gâlcă, din vară, a fost unul dintre numele vehiculate pentru a prelua echipa națională a României.

FANATIK a stat de vorbă cu fostul antrenor al danezilor de la Velje, care a vorbit despre această posibilitate, despre refuzul lui Hagi de a prelua naționala și de conflictul dintre .

Costel Gâlcă a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu a fost contactat de nimeni de la Federația Română de Fotbal pentru a prelua echipa națională și consideră că are nevoie să antreneze în fiecare zi în acest moment:

Fostul membru al Generației de Aur care a debutat sub „tricolor” în 1993, este de asemenea de părere că era una dintre cele mai bune variante după plecarea lui Mirel Rădoi: „Gică Hagi era o variantă bună pentru naționala României datorită experienței lui și pentru ce a creat în fotbalul românesc. Cum a spus-o și el, era incompatibil în acest moment să preia echipa națională”.

Costel Gâlcă e liber de contract de la 1 iulie și nu ar exclude o reîntoarcere în Liga 1! În privința unei reveniri a lui Răzvan Lucescu la națională, Gâlcă e de părere că era din start exclusă.

„Acum să vedem unde se va ivi ocazia, nu? Și în România, oriunde! Era greu să vină Răzvan Lucescu pentru că e sub contract și are o clauză de reziliere mare. Nu știu dacă mai e posibil așa ceva să fii antrenor și la club și la națională. Nu cred că are timpul necesar să vadă toți jucătorii”.