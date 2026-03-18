Costel Gâlcă este din nou în doliu! A murit tatăl antrenorului de la Rapid

ADVERTISEMENT

Familia lui Costel Gâlcă este din nou în doliu. După ce în luna septembrie a anului trecut a murit fratele antrenorului de la Rapid, acum tatăl fostului internațional român a încetat din viață.

Ce mesaj a transmis clubul Rapid după ce tatăl lui Costel Gâlcă a murit

Cu acest prilej extrem de trist, clubul din Giulești a dorit, în mod firesc, să își manifeste susținerea emoțională față de antrenor, prin intermediul unui comunicat oficial. De asemenea, și suporterii rapidiști i-au transmis condoleanțe tehnicianului în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă.

ADVERTISEMENT

„Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său. Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au informat cei de la Rapid prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Ce urmează pentru Rapid, liderul din play-off-ul SuperLigii

Această nouă s-a petrecut deci la scurt timp după ce antrenorul a reușit să ducă Rapidul pe primul loc în play-off-ul din SuperLiga, grație victoriei de pe teren propriu din prima etapă în fața lui Dinamo, scor 3-2. Pentru giuleșteni urmează partida din deplasare contra lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Iar ulterior, după pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, rdapidiștii vor primi vizita lui U Cluj, într-un duel care urmează să se dispute cu stadionul din Giulești aproape pe jumătate gol. Asta pentru că cu o amendă sportivă în valoare de 60.000 de lei și cu închiderea a 10 sectoare de pe arena proprie, ca urmare a faptului că suporterii din Peluza Nord au folosit diferite materiale pirotehnice la partida de acasă cu Universitatea Craiova, jucată recent în finalul sezonului regulat din SuperLiga.