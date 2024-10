Costel Gâlcă, explicații pentru eșecul din Farul – Universitatea Craiova 3-2: ”Nu avem om de gol în acest moment”

, au înregistrat trei eșecuri în actualul sezon și au coborât pe locul 3 în clasament, fiind acum la 8 puncte în urma liderului Universitatea Cluj.

Costel Gâlcă, prima reacție după Farul – Universitatea Craiova 3-2

La finalul întâlnirii Farul – Universitatea Craiova 3-2, care a închis etapa a 14-a din SuperLiga, antrenorul Costel Gâlcă a fost extrem de afectat de această înfrângere și a explicat startul modest al jocului în care gazdele au înscris de două ori în 12 minute.

”În prima repriză ne-au prins pe două inițieri, au marcat două goluri. Am pierdut duelurile unu contra unu. Am spus să mergem om la om, au scăpat din marcaj și au înscris. Aveam multă încredere în echipă și am, dar în fotbalul de astăzi contează foarte mult duelurile unu contra unu.

N-am fost în stare să ne apropiem de poarta lor, n-am avut intensitatea necesară. Și așa puteam să întoarcem rezultatul, am ratat și penalty, nu am putut face mai mult. A bătut în același fel (n.r.- Houri), și prima dată a atins-o portarul, e decizia lui, e jucător profesionist. El era desemnat primul să bată. Depinzi și de aceste execuții ale jucătorilor.

Paradela nu putea să joace mai mult, nu e la un nivel foarte bun. Se cunoaște lipsa lui Mitriță, e un jucător decisiv, ne-a lipsit, dar aveam multă încredere în cei 11 care au intrat astăzi pe teren”, a declarat Gâlcă.

Gâlcă nu știe nimic despre demiterea sa

Tehnicianul oltenilor s-a plâns de lipsa unui atacant de careu care să marcheze goluri și a ținut să precizeze că nimeni din conducerea clubului nu i-a dat niciun ultimatum înaintea meciului cu Farul de la Ovidiu.

”Nu avem om de gol în momentul ăsta, e complicat. Ocazii ne creăm, dar nu marcăm. Căutăm soluții în lotul pe care-l avem. Nu știu (n.r.- întrebat despre o eventuală demitere), deocamdată nu m-a abordat nimeni. Când o să-mi spună ceva, o să știți cu siguranță.

Urmează meciuri grele, mai ales cel cu FCSB. Ne dorim să le câștigăm și să progresăm, dar avem de suferit la capitolul omogenitate, relații de joc. S-au accidentat jucători, au plecat, au venit alții, e greu”, a spus Costel Gâlcă.

Conducerea clubului Universitatea Craiova a scos la vânzare . Astfel, primii fani care vor accesa aceste pachete vor avea 40% reducere pentru partidele cu FCSB, FC Hermannstadt, CFR Cluj și Sepsi OSK.