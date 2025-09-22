Costel Gâlcă, făcut praf de Marius Şumudică: „Nu înţeleg ce vrea să spună! Începe o idee, dar nu ajunge la finalul frazei”

Costel Gâlcă a fost făcut praf de predecesorul său pe banca Rapidului, Marius Șumudică. Fostul antrenor al alb-vișiniilor a „explodat” după

Costel Gâlcă, făcut praf de Marius Șumudică: „Am rămas blocat”

Rapid nu a reușit să profite de pasul greșit de Alb-vișiniii au suferit primul eșec al sezonului, cu Hermannstadt. În Giulești au apărut deja primele discuții, iar Marius Șumudică n-a avut milă de Costel Gâlcă.

„Nu am cum să înțeleg că nu termină o frază. Nu înțeleg ce vrea să spună. Fără să jignesc. Nu înțeleg ce vrea să spună. Începe o idee, după care trece la altceva. Nu înțeleg ce vrea să spună. Am rămas blocat când spunea la interviu că în prima repriză… Începea o idee, spunea că le-a explicat ceva, că s-a întâmplat ceva, după care nu ajungea la finalul acelei fraze ca să înțeleg exact ce vrea să spună.

Cu tot respectul pentru Costel. Din punctul meu de vedere a făcut o treabă bună la Rapid până în momentul de față. Îl respect și îmi doresc din suflet, ca rapidist, ca ei să performeze anul ăsta. Chiar dacă eu am fost antrenorul din sezonul precedent și tot timpul se fac paralel.

Dar eu îmi doresc ca ei să performeze. Dar cred că Costel, la fel cum a zis și Măldă, e un tip echilibrat, un tip care ține foarte mult în el. El l-am văzut răbufnind, dar nu am înțeles ce vrea să spună. Probabil n-a vrut să divulge prea mult din ce a discutat cu jucătorii și de aceea foarte multă lume n-a înțeles ce vrea să spună”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Din punctul meu de vedere, ei sunt acoperiți”

„(n.r. – Gâlcă s-a văitat că nu au venit jucători, un atacant și un număr 10) Eu nu cred. Asta a spus? (n.r. – Nu s-a putut, nu se poate. A repetat de câteva ori) Eu l-am auzit pe domnul Angelescu spunând că lotul e complet. Au renunțat și la Omar, l-au dat la U Cluj. Adică au mai dat din jucători spunând că nu trebuie să mai completeze cu nimic.

Rapid în momentul de față cred că e destul de echilibrată pe fiecare post. Acum că apar accidentări… Se întâmplă la fiecare echipă. Au fundași centrali, au fundași laterali dublați, au mijlocașii centrali dublati, au benzile dublate. Acum că se accidentează… Din punctul meu de vedere, ei sunt acoperiți”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.