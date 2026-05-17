Costel Gâlcă, făcut praf de rapidiști: ”Patronul a băgat mâna în buzunar și ți-a asigurat totul! Pentru nimic!”

Costel Gâlcă (54 de ani) a atacat conducerea Rapidului, considerând că nu a fost ascultat când a avut o opinie. Însă lucrurile nu au rămas așa și tehnicianul a primit un răspuns dur.
Traian Terzian
17.05.2026 | 14:00
Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță (49 de ani) a avut un discurs extrem de apăsat la adresa lui Costel Gâlcă. Fostul atacant nu a înțeles ieșirea avută de tehnicianul giuleștenilor și a dat ca exemplu efortul financiar făcut de patronul Dan Șucu pentru a asigura cele mai bune condiții.

Costel Gâlcă, pus la zid după ultimele afirmații

Fostul jucător al Rapidului a explicat faptul că Costel Gâlcă a avut susținere totală din partea conducerii, iar acesta a fost implicat și a avut un cuvânt de spus în toate deciziile luate în plan sportiv.

”Eu așa o văd. Cu susținere, cu entuziasm, cu condiții. Avionul costă, cinci stele la Cluj costă, lucrurile astea costă și ți le oferă clubul. (n.r. – Dar nu a fost implicat în nicio decizie majoră?) A fost vreun antrenor la Rapid care a spus că s-a băgat cineva peste el, care a spus că i s-a impus ceva, care nu a fost consultat?

Talisson cum a venit? (n.r. – Adus de Gâlcă) Și nu l-a susținut clubul? Moruțan îl dorea toată SuperLiga României, a venit la Rapid. (n.r. – Și Costel nu l-a vrut pe Moruțan?) Crezi că există antrenor în România, și după perioada mai puțin bună și după accidentare, să nu și-l dorească fotbalistic pe Moruțan?

Eu știu că tot ceea ce s-a întâmplat la Rapid, antrenorul Costel Gâlcă a fost implicat și a avut un mare cuvânt de spus. Îl respect foarte mult pe Gâlcă, și ca om și ca antrenor, și în continuare cred că poate a fost și o conjunctură mai puțin bună în anumite momente, dar de aici și până la a veni și a spune anumite lucruri mi se pare cale lungă”, a declarat Niță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Dan Șucu a plătit cele mai mari salarii

Robert Niță este de părere că acționarul majoritar Dan Șucu și-a ținut toate promisiunile și a asigurat financiar suportul pentru realizarea performanței, dar s-a ales încă o dată fără nimic la finalul sezonului.

”Am văzut ce a spus Costel, dar până una alta tu ai avut în spate un club care ți-a asigurat totul, cu un patron care a făcut totul și care a băgat mâna în buzunar iar. Și iar a băgat mâna în buzunar pentru nimic.

Și atunci de unde entuziasm la patron: ‘Hai îl aducem și pe ăla, hai să vină și ăla, hai cu avionul, hai la cinci stele. Pe cât am terminat? Lasă că o să fie mai bine la anul’. Păi de câțiva ani tot e mai bine la anul. Și entuziasmul este, mâna în buzunar e băgată.

Dintre echipele din play-off, la datele financiare publicate, Rapidul este numărul unu la salarii plătite. La valoarea lotului e în primele trei. (n.r. – Eu știu că media este undeva la 5-6 milioane cheltuiți de Dan Șucu în ultimi ani) Plus două baze. Baza de la Ștefănești costă undeva la 6 milioane”, a spus el.

Toți antrenorii din era Șucu au avut parte de susținere

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă Costel Gâlcă a avut parte de o susținere mai mare decât Marius Șumudică din partea tuturor celor implicați la Rapid, Niță a explicat că toți antrenorii au beneficiat de același tratament sub conducerea lui Dan Șucu.

”Nu știu dacă pot să fac o comparație, dar Șumudică vine, zice vreau Njie, vine, vrea atacant, vine, vreau nu știu ce jucător, vine. Nu putem să-i comparăm ca temperament, dar nu cred că există antrenor în era domnului Șucu la Rapid să se plângă de susținere.

Acum a fost mai liniște și în club, pentru că Gâlcă nici nu are temperamentul lui Șumudică. Nu vreau să se creadă că a venit Niță acum și zice că Gâlcă e principalul vinovat. Nu, toată lumea are vină.

Au fost accidentați, e tot vina clubului, a patronului? S-au plătit 50-60.000 de euro să meargă băieții accidentați la Madrid la un specialist. Nu a plăti clubul? S-au operat jucători în străinătate la cele mai bune clinici. Nu a plătit clubul?”, a afirmat Robert Niță.

Atac devastator după ultimele afirmați făcute de Gâlcă

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
