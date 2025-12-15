Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oțelul 0-2: ”Te-au umilit ăia și tu vorbești de arbitru?”

ADVERTISEMENT

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Costel Gâlcă după înfrângerea din partida Rapid – Oțelul 0-2 și consideră că tehnicianul ar trebuie să fie mai atent la jocul echipei sale.

Adrian Porumboiu l-a pus la zid pe Costel Gâlcă pentru acuzațiile făcute după Rapid – Oțelul 0-2

Deranjat peste măsură de la adresa ”centralului” Cristian Moldoveanu, Adrian Porumboiu a dat de pământ cu oficialii giuleștenilor și a precizat că prestația arbitrului a fost foarte bună.

”Nu am niciun fel de problemă. Îl respect pe Gâlcă, dar stați, bă, dacă nu vă pricepeți! Arbitrul e de felicitat. Au fost mici, mici erori, dar nesemnificative. Nu știu ce penalty-uri au văzut, că nu au fost. Ce spunea Gâlcă de 11 metri? Ce, să primească și ei? Suntem la pomeni? Tu vrei să primești pentru că au primit și alții? Toți se plâng, toți inventează.

Nici vorbă! A fost un arbitraj perfect! Bravo lui! S-a ținut tare în acel vacarm. Că nu i-a mai ieșit un fault mic sau un avantaj… Astea sunt chestii nesemnificative. Dacă nu a dat un fault la mijlocul terenului, nu contează. Contează maniera în care a arbitrat. A arbitrat foarte bine! Îl felicit. De asemenea arbitri are nevoie fotbalul nostru.

Dar dacă toți antrenorii și conducătorii vorbesc… Toți din cluburi își dau cu părerea despre arbitraj, dar habar nu au. Vorbesc ca să nu adoarmă! Arbitrajul a fost foarte bun. E un arbitru de perspectivă. Avem o nouă generație care îmi place.

De unde au scos cei de la Rapid că trebuia să primească 11 metri? Că l-a atins pe Koljic un pic în călcâi… După ei, la orice atingere trebuie să primească penalty. Nu se poate!”, a declarat el, pentru .

Cuvinte dure la adresa Rapidului

Fostul mare arbitru consideră că Oțelul a predat o lecție de fotbal în Giulești și a ținut să-l felicite pe Kyros Vassaras, președintele CCA, pentru curajul de a promova arbitri din noua generație.

”Dacă Oțelul v-a surclasat, felicitați-o și jucați și voi așa! Dacă acum o dați pe arbitru… Uitați-vă la jocul vostru! Nu a fost un joc demn de ocupanta locului 1. Așa a jucat Oțelul. Nu a dat ‘bufa’, a pasat tot timpul. Iar la 1-0 nu s-a retras. Și au mai ratat alte ocazii. Probabil că acolo a văzut Rapid penalty-uri, la ratările Oțelului.

Când te bate o echipă în halul ăsta, dacă tu te iei de arbitraj… nu mai e nimic de comentat. Rapid nu a existat! Te-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru? Doamne, Dumnezeule… Nu există! Așa s-au obișnuit. Toți vorbesc de arbitraj. Bine, spune-ți părerea, dar cu decență. Nu se poate să invoci arbitrajul când o echipă joacă așa cum a făcut-o Oțelul.

Lipsesc niște elemente de fair-play. Dacă dădeau și golurile din acele ocazii… ce să te mai iei de arbitru? Bravo arbitrului! Sunt mai mulți acum, avem o generație bună. Bravo lui Vassaras că a dat drumul acestei generații!

Băi Gâlcă, cât ești tu de Gâlcă, când echipa ta nu joacă nimic și e surclasată, în loc să vezi propriile erori, te iei de arbitru? De ce nu zici de echipa ta? A fost groggy! Dacă Oțelul nu rata acele ocazii, mai vorbeai de arbitraj? Să fie bucuros dacă va fi arbitrat mereu de acest arbitru!”, a spus Adrian Porumboiu.

Porumboiu, încântat de jocul Oțelului

Fostul finanțator de la FC Vaslui s-a arătat în partida cu Rapid și a comparat evoluția gălățenilor cu cele ale marilor formații din campionatele puternice ale Vestului.

”În primul rând, din ce am văzut, vreau să remarc o surpriză mai mult decât plăcută. Am văzut cel mai frumos joc prestat de o echipă în acest campionat, din câte am văzut. Oțelul a fost cea mai bună și cea mai frumoasă echipă, cu un stil de joc apropiat de cel al marilor echipe din Europa.

Pentru mine, e o surpriză plăcută. Și îi felicit pe cei de acolo. Nu am văzut nicio echipă din România să joace așa. Au făcut presing sus, au pasat… O mare surpriză. Uite, așa îți vine să te uiți la meciuri. Eu, de regulă, mai schimb canalul în timpul unui meci. Dar acum mi-a plăcut așa mult încât m-am uitat la tot. Am toată admirația pentru echipele care joacă așa cum a făcut-o Oțelul cu Rapid.

Oțelul e o echipă care joacă frumos și nu folosește Biblia sau altceva pentru a câștiga. Dumnezeu mai are și treabă, nu să o pună pe Oțelul… Parcă venea dintr-un campionat puternic. Nu am văzut nicio echipă să joace așa bine cum a făcut-o Oțelul! Păcat că are probleme financiare, dar cred că le rezolvă”, a afirmat Porumboiu.