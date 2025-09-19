Costel Gâlcă i-a cucerit pe fanii Rapidului: “Este medicamentul de care aveam nevoie!”

, iar fanii clubului sunt de părere că noul antrenor, Costel Gâlcă, e “vinovatul”. Tehnicianul a adus multă calitate și au dispărut tensiunile dintre galerie și jucători.

Costel Gâlcă a găsit remediul pentru Rapid. Giuleștenii sunt pe locul 2 în Superliga

Dan Șucu a acționat curajos în această vară. , un tehnician care avea un trecut la rivala FCSB, însă unul care a făcut performanță în fotbalul românesc. Se pare că alegerea acționarului majoritar a fost una inspirată.

Fanii Rapidului, încântați de venirea lui Gâlcă în Giulești. “E medicamentul de care aveam nevoie”

Jocul Rapidului arată foarte bine. Costel Gâlcă e un om tăcut, care evită orice fel de conflict, și această liniște pare să vină la pachet cu rezultate. Bogdan Baratky, analist FANATIK și mare suporter al grupării vișinii, laudă atitudinea antrenorului.

“În primele noastre discuții spuneam că mă tem de temperamentul complet diferit al lui Gâlcă față de cel al Giuleștiului. Sigur, m-am înșelat. Acest calm al lui Gâlcă e medicamentul de care aveam nevoie. Cred că, prin această atitudine, s-a apropiat de jucători.

Gâlcă a venit ca un medicament. Lucrul ăsta trebuie susținut și prin lot. Nu poți, doar prin simplă pedagogie, să antrenezi o echipă de fotbal. Pe termen lung, are nevoie și de vitaminele lotului, de acele transferuri pe care le cere. Eu cred că e bine să visezi, să ai obiective la un club ca Rapid. Cred că Rapid se va lupta la titlu când va fi un club cu pretenții. Lotul este o consecință a clubului. Un club de titlu se vede în lot și prin influența în prima ligă. Mai degrabă, acum, nu are.

Va fi un meci greu, dar pe Giulești, Rapid e favorită, indiferent de adversar. Sibiul are nevoie de puncte. Maldărășanu e un antrenor foarte bun, care s-a lipit bine de echipa de acolo. Sibiul a pierdut jucători pe care nu i-a înlocuit cu oameni de aceeași valoare fotbalistică. Meciul nu va fi sub nicio formă unul ușor”, a declarat Bogdan Baratky la FANATIK SUPERLIGA.

