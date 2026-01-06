Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv (26 de ani) a atras toate privirile la antrenamentul Rapidului din Antalya. Cel mai nou transfer din Giulești a fost adoptat instant de grup, dar asta nu l-a împiedicat pe Gâlcă să își certe atacantul.

Presiune pe Daniel Paraschiv la Rapid. Ce i-a cerut Gâlcă

Aflați în stagiul de pregătire din Antalya, rapidiștii au putut fi văzuți în premieră la lucru. Antrenamentul de marți, 6 ianuarie, a fost deschis presei, iar toate privirile au fost ațintite asupra lui Daniel Paraschiv.

este prima achiziție a giuleștenilor în mercatoul de iarnă și are misiunea de a aduce titlul în Giulești. Rapid nu a mai ieșit campioană din 2003, când Paraschiv nu împlinise nici măcar 3 ani.

După ce a supravegheat încălzirea de care s-au ocupat secunzii, Costel Gâlcă și-a intrat în rol și a stat cu gura pe fotbaliștii lui. De criticile antrenorului principal nu a scăpat nici măcar Daniel Paraschiv. Noul atacant a făcut parte alături de Hromada, Petrila și Onea din grupul care nu executa un exercițiu așa cum își dorea Gâlcă.

Alexandru Dobre, precaut la antrenamentul din Antalya

Și căpitanul Alex Dobre a fost în centrul atenției la antrenamentul de marți, 6 ianuarie. Atacantul în vârstă de 27 de ani a părut că se confruntă cu mici probleme musculare, motiv pentru care s-a încălzit suplimentar. Dobre a făcut încontinuu mișcări de stretching, chiar și după ce staff-ul tehnic i-a pus pe fotbaliști să facă exerciții cu mingea.

Marian Aioani a rămas fără concurență în poarta Rapidului

Mult mai relaxați au fost portarii Rapidului, care s-au pregătit sub comanda lui Dumitru Hotoboc. Titularul Marian Aioani a rămas fără concurență serioasă după mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Rezervele lui Aioani în cantonamentul din Antalia sunt doi goalkeeperi fără experiență, puștii Adrian Briciu (18 ani) Ianis Maghiar (15 ani).