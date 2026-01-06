Sport

Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. Video

Daniel Paraschiv a fost în prim plan la primul antrenament al Rapidului deschis presei. Costel Gâlcă nu l-a slăbit nicio clipă și a stat cu gura pe noul atacant de titlu al alb-vișiniilor
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 10:41
Costel Galca ia facut botezul lui Daniel Paraschiv Ce la nemultumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv (26 de ani) a atras toate privirile la antrenamentul Rapidului din Antalya. Cel mai nou transfer din Giulești a fost adoptat instant de grup, dar asta nu l-a împiedicat pe Gâlcă să își certe atacantul.

Presiune pe Daniel Paraschiv la Rapid. Ce i-a cerut Gâlcă

Aflați în stagiul de pregătire din Antalya, rapidiștii au putut fi văzuți în premieră la lucru. Antrenamentul de marți, 6 ianuarie, a fost deschis presei, iar toate privirile au fost ațintite asupra lui Daniel Paraschiv.

ADVERTISEMENT

Atacantul împrumutat din Spania, de la Real Oviedo, este prima achiziție a giuleștenilor în mercatoul de iarnă și are misiunea de a aduce titlul în Giulești. Rapid nu a mai ieșit campioană din 2003, când Paraschiv nu împlinise nici măcar 3 ani.

După ce a supravegheat încălzirea de care s-au ocupat secunzii, Costel Gâlcă și-a intrat în rol și a stat cu gura pe fotbaliștii lui. De criticile antrenorului principal nu a scăpat nici măcar Daniel Paraschiv. Noul atacant a făcut parte alături de Hromada, Petrila și Onea din grupul care nu executa un exercițiu așa cum își dorea Gâlcă.

ADVERTISEMENT
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui...
Digi24.ro
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni

Alexandru Dobre, precaut la antrenamentul din Antalya

Și căpitanul Alex Dobre a fost în centrul atenției la antrenamentul de marți, 6 ianuarie. Atacantul în vârstă de 27 de ani a părut că se confruntă cu mici probleme musculare, motiv pentru care s-a încălzit suplimentar. Dobre a făcut încontinuu mișcări de stretching, chiar și după ce staff-ul tehnic i-a pus pe fotbaliști să facă exerciții cu mingea.

ADVERTISEMENT
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis:
Digisport.ro
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
alex dobre stretching
Alexandru Dobre făcând stretching. FOTO: Fanatik

Marian Aioani a rămas fără concurență în poarta Rapidului

Mult mai relaxați au fost portarii Rapidului, care s-au pregătit sub comanda lui Dumitru Hotoboc. Titularul Marian Aioani a rămas fără concurență serioasă după plecarea lui Franz Stolz din Giulești, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Rezervele lui Aioani în cantonamentul din Antalia sunt doi goalkeeperi fără experiență, puștii Adrian Briciu (18 ani) Ianis Maghiar (15 ani).

Restul portarilor din lot sunt copii buni, cu multă calitate. Încerc să-i ajut, să le dau sfaturi. E presiune mai mare la portari pentru că orice greșeală să vede. Trebuie să fiu acolo când echipa are mai mare nevoie de mine. Eu încerc să dau totul zi de zi și să mă antrenez cât mai bine. Nu mă interesează dacă am sau nu pe cineva în spate” – Marian Aioani

Antrenament Rapid

Sorana Cîrstea a început în forță ultimul an al carierei. A „distrus-o” pe...
Fanatik
Sorana Cîrstea a început în forță ultimul an al carierei. A „distrus-o” pe Ostapenko și e în optimi la WTA Brisbane. Urmează un duel incendiar. Update
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: „Să dăm bani”
Fanatik
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: „Să dăm bani”
Legenda fotbalului s-a dezlănțuit la adresa arbitrilor: „Sunt o mafie!”. A adus acuzații...
Fanatik
Legenda fotbalului s-a dezlănțuit la adresa arbitrilor: „Sunt o mafie!”. A adus acuzații grave și a propus o schimbare radicală
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu Banciu în direct: 'Om nebun!'. Ce i-au răspuns cei prezenți în platou
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!