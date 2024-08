Costel Gâlcă i-a găsit locul lui Nicușor Bancu la Universitatea Craiova: „Poate juca și acolo, are o tehnică bună”

Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de prestația „alb-albaștrilor” din Sepsi OSK – Universitatea Craiova, scor 1-2. Tehnicianul grupării din Bănie i-a găsit și o poziție nouă lui Nicușor Bancu, care jucat 16 minute la Sfântu Gheorghe.

Costel Gâlcă i-a găsit locul lui Bancu la Universitatea Craiova: „Poate juca și acolo, are o tehnică bună”

Nicușor Bancu a intrat în minutul 74 în Sepsi – Universitatea Craiova, însă nu a jucat în banda stângă a defensivă a „alb-albaștrilor”. Internaționalul român i-a luat locul în teren lui Luis Paradela și astfel a revenit pe poziția pe care a mai ocupat-o la începuturile carierei.

Costel Gâlcă a vorbit despre noua poziție a lui . Tehnicianul Universității Craiova a avut doar cuvinte de laudă despre internaționalul român, dar și despre Alex Mitriță și Luis Paradela.

„Sepsi este o echipă agresivă, care are soluții tot timpul. Ne-au dominat, dar pe noi ne interesa să profităm de spațiile lăsate. Nu am avut liniștea necesară pentru a temporiza jocul. Mitriță este un jucător cu o calitate individuală de invidiat, care face diferența în fotbalul românesc.

Paradela are o personalitate mare, aleargă foarte mult și ajută echipa. Sper ca și ceilalți care au venit să ajute echipa, pentru că avem nevoie de toți. Koljic a luptat cât a putut, și-a ajutat echipa și a avut o ocazie să marcheze.

Este începutul, putem să vorbim mai multe peste 10 etape. Echipa mea trebuie să aibă mai multă omogenitate în următoarele etape, să crească din punct de vedere fizic. Bancu este un jucător foarte inteligent, are o tehnică foarte bună și poate juca și mijlocaș.

Sper ca săptămâna viitoare să intre cu grupul, nu știu dacă Ivan va fi apt pentru meciul cu Buzău. Mi-aș fi dorit mâine să vină, dar trebuie să ne aducem jucătorii cu atenție”, a spus Costel Gâlcă.

Alex Mitriță, omul meciului în Sepsi – Universitatea Craiova 1-2: „Mă simt liber în teren”

, scor 1-2. „Piticul atomic” a înscris o „dublă” în poarta lui Roland Niczuly și a dezvăluit secretul formei de invidiat din tricoul formației din Cetatea Băniei.

„Suntem foarte bucuroși pentru cele trei puncte, nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5. A fost un meci deschis, Sepsi este o echipă foarte bună, dar suntem bucuroși că am luat cele trei puncte. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine, intru foarte calm în teren.

Îmi văd de treaba mea, las tot ce se întâmplă în afara terenului și astfel mă simt liber în teren. A fost un meci deschis, au stat foarte bine om la om. Important este că am înscris cele două goluri, am câștigat și am luat cele trei puncte.

Veneam după un meci fără șut pe poartă cu Petrolul, era important să marcăm în această seara. Campionatul de abia a început, titlul este departe. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte în această parte, să luăm fiecare meci în parte și să dăm 100%”, a spus Alex Mitriță.

„Bancu nu trece printr-o perioadă foarte bună. Suntem alături de el, sperăm să îi facem cât mai multe bucurii pe teren”

„A fost un moment greu pentru noi, vreau să revin puțin pentru că am auzit analiști care spuneau că Mitriță e obosit după trei meciuri. Am spus că suntem obosiți mentali, veneau după o perioadă grea în care am ieșit din Conference League și a venit acea nenorocire prin care a trecut Bancu.

Din această cauză am spus că avem nevoie de două, trei zile libere, să ne revenim mental. Nu trecem printr-o perioadă foarte bună, Bancu nu trece printr-o perioadă foarte bună. Suntem alături de el, sperăm să îi facem cât mai multe bucurii pe teren, să treacă peste asta.

Obiectivul meu este să dau totul pe teren la fiecare meci, prin reușitele mele câștigă echipa și asta este cel mai important. Sunt goluri dedicate familiei mele, pe mâna dreaptă am ceva de la biserică, iar pe stânga am verigheta”, a mai spus căpitanul Craiovei.