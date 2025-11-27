Costel Gâlcă ia atitudine după eșecul usturător cu CFR Cluj: ”Cu siguranță că vor fi schimbări!”

ADVERTISEMENT

Deși a rămas lider în SuperLiga, eșecul categoric de pe terenul lui CFR Cluj a lăsat urme în tabăra Rapidului. Costel Gâlcă știe că o victorie cu Csikszereda este obligatorie pentru ca situația să nu devină tensionată.

Dezamăgit după eșecul cu CFR Cluj, Costel Gâlcă pregătește schimbări în echipa Rapidului

În conferința de presă premergătoare partidei cu Csikszereda, care va deschide etapa a 18-a din SuperLiga, antrenorul giuleștenilor a precizat că vor exista schimbări în primul ”11” față de jocul pierdut cu CFR Cluj.

”Un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare, venim după o înfrângere dureroasă, ca joc nu am arătat bine. Întâlnim un adversar care a crescut în joc, au avut rezultate pozitive, au schimbat sistemul de joc, sunt mult mai bine decât la începutul campionatului. Avem nevoie de o victorie.

Cu siguranță că vor fi schimbări, vine și meciul de Cupă, ne dorim să câștigăm și meciul de la Pitești, e important pentru noi. Jucătorii, cel puțin până la acest meci, au fost umili, au avut atitudine bună”, a declarat Costel Gâlcă.

De ce nu-l îngrijorează presiunea

Tehnicianul Rapidului nu este îngrijorat din cauza presiunii la care sunt supuși jucătorii săi și își dorește un succes prin care să arate că înfrângerea categorică din Gruia nu a fost decât un accident.

”Tot timpul trebuie să demonstrăm, ăsta e un moment prielnic, venim după această înfrângere unde nu am putut să facem un meci bun, să marcăm, și atunci trebuie să demonstrăm cu Csikszereda că a fost doar un accident.

Presiune este tot timpul, indiferent de locul din clasament îți dorești să câștigi, e o presiune pozitivă. Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda și vom vedea ce se va întâmpla. Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să fim acolo și după vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Costel Gâlcă.

Cauzele înfrângerii suferit de Rapid cu CFR Cluj

În ciuda faptului că înfrângerea cu CFR Cluj a fost doar a doua din acest sezon pentru Rapid, diferența clară de scor și jocul modest și să se lupte pentru titlu.

Marius Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA și s-a arătat dezamăgit de unul dintre jucătorii transferați în vară. În plus, tehnicianul a fost surprins de faptul că Elvir Koljic nu a jucat titular.

”Rapidul ieri a suferit în părțile laterale, atât la Onea, cât și la Brown. Cordea și Korenica au făcut ce au vrut în flancuri. Nu înțeleg de ce este atât de pasivă apărarea Rapidului. Niciun jucător nu pleacă după ce adversarul scapă mingea. Nicio reacție. Nu ai voie.

Toby (n.r. – Tobias Christensen) nu poate să joace număr 10. Rapidului i se potrivește, din punctul meu de vedere, un sistem 4-3-3 cu închizător Keita, iar unul dintre interi să fie Toby Christensen. Ușurezi munca adversarului când și Toby coboară sub linia mingii. Nu ai punct de sprijin pentru atac.

Să mă ferească Dumnezeu… L-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400 de mii pe el. Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400 de mii. Nici Jambor nu e jucător de un milion. Două transferuri ratate. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic”, a afirmat Șumudică.

Clasament SuperLiga

Partida Rapid – Csikszereda, din etapa a 18-a a SuperLigii, se va disputa vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.30. Înaintea acestui joc, giuleștenii sunt lideri cu 2 puncte avans față de FC Botoșani, în timp ce ciucanii sunt pe 14, loc care duce la baraj.