Costel Gâlcă, ieșire fără precedent înainte de FCSB – Rapid: „VAR-ul judecă doar pentru unii”

Costel Gâlcă (53 de ani) a răbufnit înainte de FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025. Antrenorul giuleștenilor a pus presiune pe arbitri la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o în fața Oțelului, scor 0-2.

Costel Gâlcă, presiune pe arbitraj înainte de FCSB – Rapid

Rapid va rămâne lider și după Pe alb-vișinii îi așteaptă însă derby-ul cu FCSB, programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

Deși mai e o săptămână până la confruntarea de pe Arena Națională, Costel Gâlcă a lansat acuzații dure la adresa arbitrilor din SuperLiga. „Am zis că au jucatori foarte buni. Bineînţeles că ne-au şi marcat şi nu am reuşit să ne creăm situaţii clare.

Decizii eronate total, nu e meritul adversarului, nu ştiu când o să primim un penalty şi noi. Cam asta a fost cheia meciului. Mă bucură revenirea lui Borza, mi-a zis ieri că poate să joace.

(n.r. – Ce vă îngrijorează în jocul Rapidului?) Mă îngrijorează arbitrii, n-am vorbit niciodată, dar abitrajul pe care îl avem acasă tot timpul. Eu sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB. Era un moment bun pentru noi să ne desprindem, dar ştiam ce echipă o să avem în faţă”, a declarat Costel Gâlcă, după Rapid – Oțelul 0-2.

Rapid nu a primit niciun penalty în acest sezon de SuperLiga

Doar două echipe din SuperLiga nu au primit până acum niciun penalty. Este vorba despre Rapid și despre Universitatea Cluj. În schimb,

În ceea ce o privește pe FCSB, rivala echipei lui Costel Gâlcă, campioana e lider în clasamentul penalty-urilor primite. Nu mai puțin de nouă lovituri de pedeapsă s-au dictat în acest sezon în favoarea roș-albaștrilor. Totuși, și adversarele FCSB-ului au primit cinci lovituri de la 11 metri.