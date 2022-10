Costel Gâlcă îi dă o mână de ajutor FCSB-ului. A dezvăluit slăbiciunea danezilor de la Silkeborg: „Lasă spații”

FCSB se deplasează în Danemarca pentru duelul cu Silkeborg. „Roș-albaștrii” caută prima victorie în grupele Conference League, însă misiunea este destul de grea, în condițiile în care, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Costel Gâlcă îi oferă o mână de ajutor FCSB-ului, înaintea duelului cu Silkeborg

Costel Gâlcă a dezvăluit slăbiciunea danezilor de la Silkeborg. Fost antrenor în Danemarca, la Vejle, echipă pe care a promovat-o în prima ligă daneză, Costel Gâlcă este de părere că „roș-albaștrii” vor întâmpina o echipă foarte puternică.

Fostul internațional român a vorbit despre atuul fizic pe care îl au nordicii. „Eu cred că vor avea un meci greu, pe un sintetic, mare. Este o echipă foarte dinamică.

Au același antrenor de patru ani. Este o echipă foarte bună pe tranziții. Lasă și spații, dar stau foarte bine fizic, au și o idee clară de joc. Se și deschid destul de mult. Dacă stai mult în teren poți să îi prinzi, fiindcă lasă spații, dar sunt foarte verticali”, a mărturisit Costel Gâlcă, la .

Costel Gâlcă, despre decizia lui Becali de a „sacrifica” UEFA Conference League

Costel Gâlcă a continuat să laude fizicul impresionant al jucătorilor danezi. Fostul antrenor de la FCSB a mărturisit că nordicii sunt renumiți la fazele fixe.

„Nu am mai vorbit. Doar cu cei cu care am lucrat, dar nu am vorbit despre meci, dar sigur vor avea un meci foarte greu. Și fizic stau foarte bine, sunt renumiți la fazele fixe, împing foarte mult. Nu știu. Eu sper să câștige FCSB, dar vă spun sigur că vor avea un meci greu”, a mai spus Costel Gâlcă.

Fostul internațional român respectă decizia , însă este de părere că meciurile sunt prestigioase, chiar dacă e vorba despre ultima competiție europeană. „Dacă ei au considerat că așa este mai bine, așa e. Jocurile internațional îți dau prestigiu, chiar și în Conference League”, a declarat Coste Gâlcă.

Gâlcă pune evoluțiile slabe ale FCSB-ului pe seama lui Gigi Becali: „Este foarte greu să vinzi și să faci și performanță”

Costel Gâlcă este ultimul antrenor cu care FCSB a câștigat titlu. Evenimentul avea loc în sezonul 2014-2015, perioadă în care „roș-albaștrii” obțineau „tripla”, campionat, Cupă și Cupa Ligii.

Fostul fotbalist al României consideră că strategia lui Becali de a vinde și a cumpăra jucători a adus seceta de rezultate în tabăra „roș-albaștrilor”. „Pentru mine, FCSB-ul mi se părea mai bună la începutul sezonului, decât este acum. Erau mai buni, mai omogeni, cu relații de joc. Acum se vede că nu au omogenitate.

”Dar am mai spus, este foarte greu, mai ales când vinzi și cumperi foarte mulți jucători. Este foarte greu să vinzi și să faci și performanță. Una este să iei doi-trei jucători buni, care să facă diferența și alta este să faci 12 transferuri. Dică are nevoie de timp până să-și implementeze ideile”, a încheiat Costel Gâlcă.