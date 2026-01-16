Costel Gâlcă, în continuare extrem de nemulțumit de situația de la Rapid: „Nu suntem cum ne-am dorit”. Video

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că principala problemă abordată de Costel Gâlcă la conferința de presă premergătoare meciului din Giulești a fost reprezentată, așa cum s-a tot întâmplat în ultimul timp, de faptul că la echipă încă nu au ajuns toți jucătorii noi doriți în această pauză competițională.

Costel Gâlcă încă nu este mulțumit pe deplin de lotul pe care îl are la dispoziție în prezent la Rapid

Antrenorului Rapidului a vorbit din nou despre necesitatea aducerii unui nou mijlocaș, cu calități diferite față de cele ale fotbaliștilor pe care el se bazează în prezent în acea zonă a terenului. Pe de altă parte însă, tehnicianul a transmis și că mai este destul de mult timp rămas din această fereastră de mercato, astfel încât nu și-a pierdut speranța din acest punct de vedere.

„Începem campionatul, ne dorim să facem un meci bun, să câștigăm, să luăm cele trei puncte, sunt importante. Până la momentul de față nu suntem cum ne-am dorit, dar ne dorim să avem o exprimare bună și să câștigăm.

E o echipă care joacă un fotbal destul de bun, dar suferă destul de mult la capitolul defensiv, ne dorim să profităm de aceste lucruri. Keita nu este apt, mai sunt câțiva cu probleme, sperăm să fie bine la ora meciului.

Au venit jucători, normal că ne doream să avem dubluri pe unele posturi, așteptăm în continuare, mai este timp. Cu siguranță că ne dorim un mijlocaș cu alte calități și o să vină. Poate să fie și decar, și optar.

(n.r. Despre Dobre) Deocamdată este cu noi, dacă sunt oferte bune pentru club, pentru jucător, atunci oricine poate să plece. O să mai vină jucători”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă este totuși sigur că Rapid va mai face transferuri în această perioadă

Mai mult, fostul internațional român a ținut chiar în mod special să îi anunțe pe jurnaliștii prezenți la conferința de presă că nu este vorba doar despre o dorință a lui în acest sens, ci este doar o chestiune de timp până când se va realiza în cele din urmă:

„Nu că îmi doresc, o să mai vină și alți jucători. Vor ajuta foarte mult. Cu siguranță vom arăta altfel, o să vină jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, și o să avem și noi șansele noastre. Normal, sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit să vină mai repede, dar nu e așa ușor”.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gâlcă a lansat și noi săgeți la adresa arbitrajului în momentul în care a fost întrebat despre ce i-a lipsit Rapidului în prima parte a sezonului pentru a obține rezultate mai bune: „Poate șansa și un arbitraj mai corect, am avut în multe meciuri penalty și nu ne-a fost acordat”.

Nu în ultimul rând, tehnicianul a mai fost întrebat la această conferință de presă și vizavi de

„Pentru noi suporterii sunt importanți, ne dorim să fie alături de noi tot timpul, prin prestația noastră din teren să îi aducem cât mai repede alături de noi, avem nevoie de ei.

Pentru noi e important să facem un meci bun și după aceea să nu se mai întâmple astfel de lucruri, să îi aducem lângă noi. Bineînțeles cele care sunt în prima parte a clasamentului, și FCSB-ul au o echipă foarte bună, dar mai e mult și ne dorim foarte mult să terminăm cât mai sus”, a fost mesajul transmis de Costel Gâlcă în acest sens.