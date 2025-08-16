Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de formă”. Veste excelentă pentru giuleșteni

, Rapid are în față un nou meci, iar de data aceasta va întâlni rivala FCSB. Deși , Costel Gâlcă vrea să facă uitat acel rezultat cu o victorie în fața fostei sale echipe.

Costel Gâlcă a prefațat derby-ul Rapid – FCSB

Rapid are un start de sezon foarte bun și vrea să își continue parcursul. Giuleștenii vor fi gazde pe Arena Națională în confruntarea cu FCSB din etapa a 6-a, care se va disputa duminică, 17 august, de la 21:30.

Costel Gâlcă a prefațat meciul în cadrul unei conferințe de presă în care a abordat mai multe subiecte. Tehnicianul a vorbit despre întâlnirea cu fosta sa echipă, despre dorința de a câștiga orice meci, dar și despre situația jucătorilor săi.

„E important acest meci, să luăm cele trei puncte!”

„Ne așteaptă ca de obicei un meci dificil, e FCSB, e în revenire de formă, au mai recuperat jucători, și din punctul acesta de vedere trebuie să facem un meci perfect, să avem o atitudine foarte bună, să avem agresivitate, să avem inspirație cât mai mare în fața porții și să luăm decizii bune.

(n.r. Despre posibilitatea ca FCSB să menajeze anumiți jucători în perspectiva turului cu Aberdeen din Europa League) Nu mă întrebați pe mine. Cu siguranță că vor intra și alți jucători, Olaru, de exemplu, Lixandru, au un lot destul de numeros și orice jucător care va intra e valoros, calitate foarte mare. Și atunci trebuie să și compensăm din punctul ăsta de vedere, al organizării, al atitudinii și al dorinței în primul rând de a câștiga acest meci.

Mă motivează orice joc, să îl câștig, mă motivează cele trei puncte și bineînțeles că îmi doresc să câștig acest meci. Suntem la începutul campionatului, e important pentru noi că am luat puncte, că suntem sus, dar mai avem de jucat multe meciuri.

Deocamdată suntem bine, puteam să fim și mai bine dacă aveam ceva noroc și inspirație la Galați, dar e important acest meci, să luăm cele trei puncte. V-am spus, dacă eram mulțumit cu Botoșaniul că am făcut un meci mai complet, după aceea la Galați am făcut o repriză mai puțin bună și bineînțeles că, dacă nu intrăm concentrați la fiecare meci, nu putem să avem continuitate în constanța jocului.

„Dacă renunțăm așa ușor, este decizia lor, nu a mea!”

(n.r. Despre cum ar urma să fie primit de fanii celor de la FCSB) Nu știu, v-am spus, pe mine mă interesează doar jocul și nimic altceva. Nu știu cum o să reacționeze, o să vedem după aceea, o să vă spun. Petrila a revenit cu noi, Hromada nu este disponibil și atât. Nimic mai mult.

(n.r. Despre mijlocașul grec de la Genoa care se antrenează cu Rapid) A făcut două antrenamente cu noi, e prea puțin să vă spun ceva. Mă concentrez mai mult pe ceea ce vreau la joc. E puțin cam dificil să vă spun după două zile, ce calități are, cum e. Noi avem nevoie la mijlocul terenului de un optat cu calități, box-to-box, agresiv, să dea cu capul și să aibă și calitatea asta să joace repede. (n.r. Despre Marian Aioani) Am vorbit și cu el, am vorbit cu toți jucătorii, există o competiție, un lot foarte valoros, și fiecare trebuie să demonstreze. Dacă renunțăm așa ușor, este decizia lor, nu a mea.

Eu am demonstrat pe unde am fost, am pus cam toți jucătorii, le-am dat șansă. V-am spus că fiecare jucător își dorește să joace, dar trebuie să avem o continuitate în antrenamente, în multe lucruri. Dacă nu o avem, nu putem să intrăm să jucăm. Emoția există, mai ales la jucătorii noștri, cei români le transmit celorlalți și sentimentul acesta există. Îi văd cât sunt de agresivi în antrenamente, de exemplu, sau cum sunt de concentrați în fiecare acțiune”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă premergătoare meciului Rapid – FCSB.