Sport

Costel Gâlcă negociază cu tripla campioană! Fostul antrenor de la FCSB și Rapid, la un pas de revenire

Mihai Dragomir
30.10.2026 | 13:54
Costel Galca negociaza cu tripla campioana Fostul antrenor de la FCSB si Rapid la un pas de revenire
SPECIAL FANATIK
Costel Gâlcă, aproape de o nouă echipă. Foto: Sport Pictures.
Costel Gâlcă, fostul antrenor de la FCSB și Rapid, poate reveni în circuit mai repede decât se aștepta. Numele său a fost legat de preluarea unei echipe care a jucat deja în cupele europene în acest sezon.
ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă s-a despărțit de Rapid la finele sezonului trecut. La câteva luni după capitolul încheiat din Giulești, antrenorul român poate reveni în circuit. Presa din Kazahstan a scris despre posibilitatea ca fostul membru al Generației de Aur să o preia pe Yelimay Semey.

Costel Gâlcă, aproape de preluarea băncii tehnice de la Yelimay Semey

Costel Gâlcă este în cărți să preia o nouă echipă. Tehnicianul român poate începe o nouă aventură în străinătate, de data aceasta în Kazahstan. Presa străină a scris despre posibilitatea ca fostul antrenor de la FCSB și Rapid să ajungă pe banca lui Yelimay Semey. „Elimay ar putea fi condus de un antrenor străin. Conform informațiilor disponibile, unul dintre principalii candidați la postul de antrenor principal al echipei „Elimay” este specialistul român Constantin Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Acesta este cunoscut pentru faptul că a lucrat nu doar la cluburi locale, ci a antrenat și echipa spaniolă „Espanyol”. Este interesant faptul că Gâlcă a fost în Kazahstan. În 2014, românul, în calitate de antrenor principal, a condus echipa „Steaua” la Aktobe, unde, în cadrul calificărilor pentru Liga Campionilor UEFA, a obținut un egal, 2:2 (la București, roș-albii au pierdut cu 1:2)”, au notat kazahii de la seryicardinall.

Cine este, de fapt, Yelimay Semey

FC Yelimay Semey are un palmares impresionant în fotbalul din Kazahstan, fiind una dintre echipele galonate ale anilor ’90. După refondarea clubului din ultimii ani, echipa a reușit rapid să revină în elita fotbalului kazah. Toate marile trofee de top din palmaresul echipei au fost cucerite în anii de după declararea independenței Kazahstanului, fiind vorba de 3 titluri (1994, 1995 și 1998), o Cupă (1995) și o Supercupă (1995). Clubul a renăscut recent și a avut o ascensiune fulminantă în piramida fotbalului din Kazahstan, câștigând eșalonul secund în 2023.

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa

Sezonul trecut, echipa a obținut calificarea în preliminariile competițiilor europene (stagiunea 2026/2027), marcând debutul oficial modern al clubului sub egida UEFA, după ce în anii ’90 cluburile din Kazahstan evoluau încă în competițiile continentale asiatice (AFC). Echipa fost eliminată dramatic la penalty-uri de armenii de la Alashkert în primul tur preliminar. Yelimay își dispută meciurile de acasă pe Stadionul Spartak, care are o capacitate de aproximativ 8.500 de locuri.

ADVERTISEMENT
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
Digisport.ro
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina

Eduard Florescu, singurul român care a jucat și a înscris pentru Yelimay Semey

Singurul jucător român care a activat la echipa Yelimay Semey a fost Eduard Florescu, liber de contract în prezent. Fotbalistul de 29 de ani ajungea la formația kazahă la începutul anului 2025, când o părăsea definitiv pe FC Botoșani. În cele 10 apariții la Yelimay, Eduard Florescu, dorit în aceeași perioadă și de Dinamo, a reușit să marcheze o singură dată. Se întâmpla pe 30 martie 2025, în remiza cu 1-1 contra Tobol Kostanay. Tot pentru Yelimay, în toată istoria sa, au mai evoluat de-a lungul anilor și 5 fotbaliști moldoveni.

ADVERTISEMENT
Horia Ivanovici, discurs virulent în direct pentru jucătorii FCSB. „Nu vă e jenă?...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs virulent în direct pentru jucătorii FCSB. „Nu vă e jenă? La femeia de serviciu care ia 2.000 de lei vă gândiți?”
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție...
Fanatik
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”
Scandal uriaș în fotbalul românesc! Echipă de play-off, acuzată de meciuri trucate: „Au...
Fanatik
Scandal uriaș în fotbalul românesc! Echipă de play-off, acuzată de meciuri trucate: „Au existat anchete ale Federației”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! A ajuns la FCSB, n-a fost păstrat, dar nu regretă: 'M-am bucurat,...
iamsport.ro
Uluitor! A ajuns la FCSB, n-a fost păstrat, dar nu regretă: 'M-am bucurat, nu făceam față'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!