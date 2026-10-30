Costel Gâlcă negociază cu tripla campioană! Fostul antrenor de la FCSB și Rapid, la un pas de revenire

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La câteva luni după capitolul încheiat din Giulești, antrenorul român poate reveni în circuit. Presa din Kazahstan a scris despre posibilitatea ca fostul membru al Generației de Aur să o preia pe Yelimay Semey.

Costel Gâlcă, aproape de preluarea băncii tehnice de la Yelimay Semey

Costel Gâlcă este în cărți să preia o nouă echipă. Tehnicianul român poate începe o nouă aventură în străinătate, de data aceasta în Kazahstan. Presa străină a scris despre posibilitatea ca fostul antrenor de la FCSB și Rapid să ajungă pe banca lui Yelimay Semey. „Elimay ar putea fi condus de un antrenor străin. Conform informațiilor disponibile, unul dintre principalii candidați la postul de antrenor principal al echipei „Elimay” este specialistul român Constantin Gâlcă.

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Acesta este cunoscut pentru faptul că a lucrat nu doar la cluburi locale, ci a antrenat și echipa spaniolă „Espanyol”. Este interesant faptul că Gâlcă a fost în Kazahstan. În 2014, românul, în calitate de antrenor principal, a condus echipa „Steaua” la Aktobe, unde, în cadrul calificărilor pentru Liga Campionilor UEFA, a obținut un egal, 2:2 (la București, roș-albii au pierdut cu 1:2)”, au notat kazahii de la .

Cine este, de fapt, Yelimay Semey

FC Yelimay Semey are un palmares impresionant în fotbalul din Kazahstan, fiind una dintre echipele galonate ale anilor ’90. După refondarea clubului din ultimii ani, echipa a reușit rapid să revină în elita fotbalului kazah. Toate marile trofee de top din palmaresul echipei au fost cucerite în anii de după declararea independenței Kazahstanului, fiind vorba de 3 titluri (1994, 1995 și 1998), o Cupă (1995) și o Supercupă (1995). Clubul a renăscut recent și a avut o ascensiune fulminantă în piramida fotbalului din Kazahstan, câștigând eșalonul secund în 2023.

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Sezonul trecut, echipa a obținut calificarea în preliminariile competițiilor europene (stagiunea 2026/2027), marcând debutul oficial modern al clubului sub egida UEFA, după ce în anii ’90 cluburile din Kazahstan evoluau încă în competițiile continentale asiatice (AFC). Echipa fost eliminată dramatic la penalty-uri de armenii de la Alashkert în primul tur preliminar. Yelimay își dispută meciurile de acasă pe Stadionul Spartak, care are o capacitate de aproximativ 8.500 de locuri.

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Eduard Florescu, singurul român care a jucat și a înscris pentru Yelimay Semey

Singurul jucător român care a activat la echipa Yelimay Semey a fost Eduard Florescu, liber de contract în prezent. Fotbalistul de 29 de ani ajungea la formația kazahă la începutul anului 2025, când o părăsea definitiv pe FC Botoșani. În cele 10 apariții la Yelimay, Eduard Florescu, , a reușit să marcheze o singură dată. Se întâmpla pe 30 martie 2025, în remiza cu 1-1 contra Tobol Kostanay. Tot pentru Yelimay, în toată istoria sa, au mai evoluat de-a lungul anilor și 5 fotbaliști moldoveni.